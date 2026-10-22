El Hospital General 450 de Durango realiza cirugías de mínima invasión con equipo de laparoscopia, tecnología que permite atender distintos padecimientos mediante procedimientos especializados y utilizar incisiones de menor tamaño.

El doctor Julio A. Rodríguez, cirujano adscrito al servicio de Cirugía y subdirector médico del hospital, explicó que estas intervenciones se realizan desde hace aproximadamente dos o tres años, gracias a la torre de laparoscopia y los insumos donados por el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Hospital General 450 realiza cirugías laparoscópicas de vesícula, hernias y apéndice

Entre los procedimientos que se llevan a cabo en el Hospital General 450 se encuentran las cirugías de vesícula, hernias, apéndice y hiato, además de intervenciones de mayor especialidad, como las esplenectomías laparoscópicas y la cirugía bariátrica.

El especialista explicó que disponer de este equipo ha permitido ampliar las posibilidades de atención quirúrgica y desarrollar campañas de cirugía bariátrica para pacientes que requieren este tipo de procedimientos.

Julio A. Rodríguez destacó que la cirugía de mínima invasión forma parte de la práctica médica moderna, al permitir realizar intervenciones mediante incisiones de menor tamaño que las utilizadas en la cirugía convencional.

Hospital General 450 ofrece cirugías laparoscópicas para vesícula y hernias (Cortesía )

Asimismo, señaló que contar con tecnología de laparoscopia contribuye al desarrollo de procedimientos quirúrgicos especializados dentro del hospital y amplía las opciones de atención para los pacientes.

Con este equipo, el Hospital General 450 mantiene la realización de cirugías laparoscópicas para distintos padecimientos, además de impulsar intervenciones especializadas como la cirugía bariátrica.