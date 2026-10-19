El Gobierno de Durango, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), y Mercado Libre ofrecerán una capacitación gratuita para negocios de ropa, calzado y accesorios interesados en ampliar sus canales de venta mediante el comercio electrónico.

La jornada se realizará el próximo 29 de octubre, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Sedeco, ubicadas en la Antigua Estación del Ferrocarril. La capacitación estará a cargo de Amelle Mossberg, manager de Polos Fashion, quien explicará las características y los beneficios de esta iniciativa de Mercado Libre.

Mercado Libre ofrece beneficios para impulsar las ventas digitales en Durango

El programa busca acercar herramientas y asesoría especializada a las empresas interesadas en fortalecer su presencia digital y aprovechar las oportunidades de venta por internet.

Entre los beneficios se encuentran el acompañamiento especializado, herramientas para impulsar las ventas en línea y 0% de comisión durante los primeros cuatro meses, conforme a las condiciones aplicables.

La convocatoria está dirigida a negocios de ropa, calzado, bolsas, joyería y otros accesorios que busquen ampliar sus mercados y mejorar su competitividad mediante plataformas digitales.

El titular de la Sedeco, Fernando Rosas Palafox, señaló que, en línea con la visión del gobernador Esteban Villegas Villarreal, es importante acercar nuevas alternativas de comercialización a las empresas duranguenses para contribuir a su crecimiento.

Las personas interesadas deberán completar su inscripción a más tardar el 27 de octubre. El cupo es limitado, por lo que se recomienda realizar el registro antes de esa fecha.

Con esta iniciativa, el Gobierno estatal y la Sedeco buscan fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de Durango mediante capacitación y vinculación comercial, con el objetivo de facilitar su incorporación al comercio electrónico.