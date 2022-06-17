El gobernador electo Julio Menchaca ignoró a la excandidata de Va por México, Carolina Viggiano y su intención de anular los resultados de las elecciones en Hidalgo de las votaciones del 5 de junio de 2022.

La noche del jueves 16 de junio la excandidata de la alianza PRI, PAN, PRD a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, anunció que anulará los resultados de las elecciones.

A pesar de eso, el gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca, no ha respondido a su adversaria pues aunque ha tenido presencia en redes sociales, prefiere ignorarla y poner atención a los hidalguenses.

Julio Menchaca ignora a Carolina Viggiano

La reciente victoria de Julio Menchaca y Morena en Hidalgo han dado mucho de qué hablar, pues la oposición asegura que el gobernador electo no ganó de manera “justa”.

Entre las personas que argumentan que la contienda tuvo irregularidades y situaciones que desencadenaron en el triunfo de Julio Menchaca, está la priista Carolina Viggiano.

Sin embargo, Julio Menchaca opta por ignorar los señalamientos de la exsenadora y no ha respondido a ninguna de las declaraciones que ella ha dado sobre su derrota.

Ni siquiera la más reciente, en donde aseguró que impugnará los resultados de las elecciones 2022 en Hidalgo, pues ella considera que no fueron limpias.

En lugar de contestar las acusaciones, Menchaca ingresó a sus redes sociales para responder los comentarios de los ciudadanos de Hidalgo, quienes le han solicitado un cambio en el estado.

Julio Menchaca ignora a Carolina Viggiano (Captura de panta / Twitter)

El gobernador electo de Hidalgo aseguró a los hidalguenses que el cambio verdadero ha llegado a la entidad, y que trabajará de la mano del pueblo para lograrlo.

Inclusive, Julio Menchaca se dio el tiempo de compartir con los hidalguenses un “Huapango” de José Pablo Moncayo, conmemorando su muerte el pasado 16 de junio de 1985 y no dijo nada relacionado con Carolina Viggiano.

Un día como hoy de 1958, muere José Pablo Moncayo, destacado músico mexicano, reconocido por su famosa obra "Huapango", una auténtica obra de arte.



Te invito a disfrutarla. https://t.co/guSqWxYcK1 — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) June 16, 2022

¿Quiénes integrarán el gabinete de Julio Menchaca?

Ante la próxima llegada del gobernador electo Julio Menchaca a la administración de Hidalgo, los ciudadanos de la entidad están intrigados por quiénes integrarán el gabinete del morenista.

Inclusive, le solicitaron que entregue los puestos a personas honestas y los vigile de cerca, pues aseguran que el estar a cargo de una entidad es mucha responsabilidad y debe cuidar a quién delega funciones.

Ante este señalamiento, Julio Menchaca respondió a los hidalguenses que no deben preocuparse, pues el cambio verdadero ha llegado a Hidalgo y los cargos del gabinete serán entregados a personas afines con la 4T.

Gabinete de Julio Menchaca (Captura de pantalla / Twitter)

De acuerdo con lo referido por el gobernador electo durante una entrevista, en su gabinete sólo habrá personas que compartan el proyecto de la cuarta transformación.

“El gabinete va a estar integrado por mujeres y hombres identificados con el movimiento” Julio Menchaca

Hasta el momento no ha dado ningún nombre de alguna persona, pues asegura que se están revisando los perfiles de los ciudadanos.

¿Carolina Viggiano quiere quitarle la gubernatura de Hidalgo a Julio Menchaca?

El pasado jueves 16 de junio por la noche, la priista Carolina Viggiano, ex candidata de Va por Hidalgo para la gubernatura del estado, anunció que impugnará los resultados de las elecciones 2022.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la ex candidata de la oposición presentó argumentos para demostrar que Julio Menchaca no ganó las elecciones de manera legítima.

Según sus palabras, existieron acciones que colocaron a los hidalguenses en su contra, como los ataques que hizo AMLO contra ella durante el proceso electoral.

También dijo que le mintieron a los ciudadanos de Hidalgo acusandola de querer quitar los programas sociales, lo que hizo que la intención de voto se sumará a Morena, pues “sembraron miedo” a la población.

Carolina Viggiano, diputada del PRI (Twitter@caroviggiano)

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones Hidalgo 2022?

El pasado domingo 5 de junio se llevaron a cabo las elecciones para elegir gobernador en Hidalgo, y ante un suceso histórico el PRI dejó de gobernar el estado para dar paso a Morena.

Conforme con los resultados de las elecciones Hidalgo 2022; el PREP y el cómputo de las actas, el gobernador electo de la entidad es Julio Menchaca, quien obtuvo el 61.5% de los votos.

Mientras que la oposición registró:

Alma Carolina Viggiano Austria, de la coalición PAN-PRI-PRD, obtuvo 31.3%

Austria, de la coalición PAN-PRI-PRD, obtuvo Francisco Berganza Escorza de Movimiento Ciudadano el 3%