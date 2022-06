El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reconoció que las votaciones estuvieron a favor del gobernador electo de Morena, Julio Menchaca; quien aseguró que no hay pacto de impunidad.

Luego del triunfo de Morena en la gubernatura de Hidalgo en las elecciones del 5 de junio, el actual gobernador del estado, Omar Fayad, felicitó a Julio Menchaca por los resultados.

Aumentando así los rumores de que entregó el estado a Morena para no ser investigado por su gestión, no obstante, Julio Menchaca aseguró que no hay pacto de impunidad.

Bajo esa línea, refirió que al entrar la nueva gestión en la entidad se realizarán las investigaciones y auditorías correspondientes al gobierno de Omar Fayad, como lo marca la ley.

Omar Fayad felicita a Julio Menchaca

Con los resultados de las elecciones de Hidalgo 2022, en los que Morena ganó con más del 61.5% de los votos de los hidalguenses, Omar Fayad reconoció a Julio Menchaca.

El mandatario estatal felicitó al candidato de Morena, PT y Nueva Alianza por ser el virtual ganador de la gubernatura del estado, aunque señaló que debían esperar la declaración de validez de su triunfo.

“Debemos esperar la conclusión de los cómputos distritales y en su momento la declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría a quien resulte ganador de esta elección” Omar Fayad

Asimismo, destacó que los comicios se realizaron en completa calma y reconoció las labores de los institutos que trabajaron para que las elecciones fueran posibles.

Entre ellas:

Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH)

Instituto Nacional Electoral (INE)

Gobierno de México

Gobierno de Hidalgo

Igualmente, Omar Fayad expresó su gratitud a los hidalguenses que participaron durante el ejercicio democrático, votando y ejerciendo como funcionarios de casillas.

En particular expreso mi gratitud a las y los hidalguenses que participaron en este ejercicio democrático, y a las y los funcionarios de casilla y representantes electorales, quienes con su trabajo han hecho posible esta jornada electoral 🗳 en #Hidalgo. — Omar Fayad (@omarfayad) June 5, 2022

Luego de la victoria de Morena y Julio Menchaca, mexicanos acusaron a Omar Fayad de entregar Hidalgo a Morena a cambio de un pacto de impunidad, así como alguna posición en el gobierno federal.

Rumores que crecieron con la felicitación del actual gobernador, sin embargo, el morenista negó que existiera tal pacto.

Julio Menchaca asegura que no hay pacto de impunidad

En entrevista para Milenio, Julio Menchaca, gobernador electo de Hidalgo, aseguró que no existe pacto de impunidad para Omar Fayad, a pesar de que se ha mencionado constantemente esa situación.

Conforme a las palabras del morenista, no realizó ningún pacto de impunidad con nadie, y al iniciar su gestión en Hidalgo se investigará todo “con lupa”.

Julio Menchaca afirmó que las entregas y recepción de todas las áreas de la administración estarán apegadas a la normatividad y a las auditorías que son obligatorias.

Negando así que se haya pactado la inmunidad para Omar Fayad.

El militante de Morena también compartió que en este momento están realizando un análisis de perfiles que trabajarán en su gabinete; además señaló como principales tareas para su gestión:

generar oportunidades laborales para los hidalguenses

tratar el tema del robo de combustibles (huachicoleo)

rescatar los campos

atender las necesidades y carencias de los municipios más pobres (falta de luz eléctrica y escuelas)

Cabe destacar que el gobernador electo de Hidalgo deberá tomar posesión de su cargo el próximo 5 de septiembre de 2022.