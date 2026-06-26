El secretario Omar García Harfuch confirmó la detención del exdirector de Tránsito de Escuinapa, Sinaloa, Hilario Martínez y de Misael Guerrero Pérez, alias el “Güero Pink”.

En un operativo del Gabinete de Seguridad se logró la detención del presunto líder regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán para determinar su situación jurídica.

Gabinete de Seguridad detiene a “Güero Pink”, relacionado con delitos de secuestro y asesinato

El Gabinete de Seguridad informó que, derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se logró la detención de dos objetivos en Escuinapa, Sinaloa:

Hilario Martínez, exdirector de Tránsito de Escuinapa

Misael Guerrero Pérez, el “Güero Pink”

En este operativo participaron elementos:

Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa

El operativo se llevó a cabo el 25 de junio, donde se detuvo al “Güero Pink”, considerado el jefe regional de la facción “Menores” del Cártel del Pacífico.

Este presunto delincuente ha sido identificado por su probable participación en el secuestro y asesinato de los mineros de Concordia.

Asimismo, se le relaciona con el secuestro de turistas del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero pasados.

Durante su detención se aseguraron:

armas largas

cargadores

cartuchos

equipo táctico

drogas

Detienen a exdirector de Tránsito de Escuinapa durante operativo

Durante el operativo donde fue detenido el “Güero Pink” también se realizó la detención del exdirector de tránsito de Escuinapa, Sinaloa, quien se encontraba con el líder criminal.

Hilario Martínez se había desempeñado como titular de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito Municipal de Escuinapa en diversos periodos.

Con 15 años de servicio activo en la Policía Estatal Preventiva, Hilario Martínez contaba con una carrera considerada con compromiso institucional.

En mayo de 2024 fue relevado de su cargo como director de Tránsito como un “cambio de rutina”, según informó la Dirección de Operaciones de la secretaría de Seguridad y Protección Municipal.