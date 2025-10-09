El secretario de seguridad, Omar García Harfuch de 43 años de edad, compartió la captura del ‘Llanero’, un hombre acusado de extorsionar a agricultores de limones en el Estado de Michoacán.

Omar García Harfuch señaló que el ‘Llanero’ de origen colombiano también es presunto responsable de reclutamiento de personas para una célula delictiva.

Capturan a ‘Llanero’ un presunto extorsionador de limoneros en Michoacán, celebra García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch compartió la captura de un presunto extorsionador de Michoacán.

En un trabajo en conjunto de dependencias de seguridad como la Fiscalía de Michoacán, Fiscalía General de la República, Secretaría de Defensa Nacional, entre otras, se logró la captura.

El acusado de extorsionar a limoneros en Michoacán es conocido como ‘Llanero’ y cuyo nombre es Jhon Mario N que se dedicaba en las zonas de Apatzingán y Tierra Caliente en el Estado.

El 'Llanero' presunto extorsionador de limoneros en Michoacán. (@OHarfuch)

Asimismo, ‘Llanero’ es presunto culpable de tener actividades con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras células delictivas para la que hacía reclutamiento y entrenamiento.

El ‘Llanero’ de origen colombiano fue arrestado en Pinzándaro, Michoacán luego de que se desplegara un operativo, pues además de las extorsiones y reclutamiento, es señalado de proveer de artefactos explosivos a extranjeros.