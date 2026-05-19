Luego de que decenas de familias fueran desplazadas por el grupo criminal Los Ardillos, se ha reportado que el transporte en Chilapa, Guerrero subió de 60 a 500 pesos por la crisis de inseguridad.

Transportistas atribuyen el incremento al riesgo que implica circular por rutas donde operan grupos delictivos, situación que ha golpeado directamente el bolsillo de los pobladores.

Aunque zonas aledañas cuentan con la presencia de unas cuantas unidades de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, el dirigente consideró que la confianza de la población se recuperará cuando sean desarticulados Los Ardillos.

Gobernación confirma regreso de familias desplazadas a Chilapa, Guerrero (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Familias de Chilapa exigen seguridad en la carretera para que el transporte vuelva a costar 60 pesos

Las familias de la comunidad de Chilapa llevan dos semanas refugiadas en Alcozacán después de sufrir actos intimidatorios, incluyendo ataques armados y el uso de drones con explosivos.

La violencia no es el único obstáculo para regresar a sus hogares, ya que el costo del transporte público aumentó hasta un 700% debido al riesgo que implica la ruta para los conductores y sus unidades.

Al respecto, el promotor del Concejo Indígena, Sixto Mendoza, indicó que las familias piden seguridad en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera para que el precio del transporte vuelva a ser de 60 pesos.

Gobierno de Guerrero mantiene brigadas de atención social y seguridad en Chilapa (cortesía)

Gobierno de Guerrero no ha cumplido con la reparación de casas prometida

Sixto Mendoza mencionó que en Alcozacán aún hay unas 15 personas de Tula y Xicotlán que se niegan a volver a sus comunidades, ya que sus casas fueron destruidas por explosivos y sus animales se perdieron.

Además, mencionó que las autoridades de Guerrero no han cumplido con la reparación de casas prometida, pues, asegura, lo único que han recibido fue una modesta despensa y unas colchonetas.