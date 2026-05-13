En seguimiento a los reportes de desplazamientos de familias y hechos violentos en la entidad, las autoridades informaron que fue recuperado el control de Chilapa, en el estado de Guerrero.

“El día de hoy se restableció el diálogo y los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales”. Gobernación

Según información oficial, se brindó atención a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa, donde se apoyó a las familias que abandonaron sus hogares debido a las agresiones de grupos criminales.

A los afectados se les proporcionó:

Servicio médico

Alimentación

Seguridad

Autoridades recuperan control de Chilapa, Guerrero tras hechos violentos (Especial)

Autoridades recuperan control de Chilapa, Guerrero tras hechos violentos (Especial)

Tras días de tensión, autoridades reabren el corredor comunitario en Chilapa

A través de un boletín, se indicó que el 12 de mayo de 2026 se restableció el diálogo y los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa.

Esa entidad ha sido escenario de hechos violentos desde hace cinco días, entre los que se incluyeron:

Bloqueos en caminos y carreteras

Enfrentamientos

Desplazamientos de familias

Por su parte, 120 pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino de permanecer en esas comunidades.

En razón a lo anterior, se les proporcionaron insumos de primera necesidad como colchonetas, cobertores y generadores de luz.

690 elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en Chilapa

Como parte de los trabajos de seguridad en Chilapa, en la zona fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano, con:

80 vehículos

400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos

200 elementos de la Policía Estatal, con 34 unidades

5 helicópteros

Ambulancias y personal médico

Por el momento, se informa que seis personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.