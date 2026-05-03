La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, mantiene una estrategia turística efectiva que ha permitido al estado registrar altos niveles de ocupación hotelera en 2026, posicionándolo como uno de los destinos más dinámicos del país.

De acuerdo con el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, al 3 de mayo de 2026 Guerrero alcanzó una ocupación hotelera promedio de 96.1%, destacando el desempeño de sus principales destinos.

Acapulco y Taxco lideran ocupación turística en Guerrero

El puerto de Acapulco reportó una ocupación promedio de 97.8%, con cifras destacadas por zona:

Diamante: 96.4%

Dorada: 99.0%

Bahía Histórica: 96.7%

Estos niveles reflejan una recuperación sólida y sostenida, consolidando a Acapulco como uno de los destinos de playa más importantes del país.

Guerrero alcanza ocupación récord y consolida liderazgo turístico en mayo. (Cortesía)

Por su parte, Taxco de Alarcón alcanzó el 100% de ocupación hotelera, impulsado por el éxito del Festival del Taco, realizado como parte del cierre del Tianguis Turístico de México 2026.

Otros destinos también registraron cifras relevantes:

Ixtapa: 96.9%

La Unión: 76.1%

Estos resultados reflejan la diversidad y fortaleza de la oferta turística estatal, que continúa atrayendo visitantes nacionales e internacionales.

El titular de turismo destacó que estas cifras son resultado de una agenda permanente de promoción, eventos y actividades, que impulsa la llegada de turistas durante todo el año y fortalece el posicionamiento de Guerrero como un destino competitivo.