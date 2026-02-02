Guerrero registró altos niveles de ocupación hotelera durante el primer fin de semana largo de 2026, lo que confirma su posicionamiento como uno de los destinos turísticos preferidos a nivel nacional e internacional.

La Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero informó que la entidad alcanzó un promedio general de ocupación del 82.3%, resultado del dinamismo turístico que se mantiene desde el inicio del año en los principales destinos del llamado Hogar del Sol.

Estos resultados, destacó la dependencia estatal, son reflejo del trabajo coordinado que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha priorizado el fortalecimiento del sector turístico como motor de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar para las familias guerrerenses.

Acapulco lidera la ocupación turística en Guerrero

De acuerdo con el reporte oficial, Acapulco registró una ocupación hotelera promedio del 84.3%, consolidándose como el destino más visitado del estado durante este primer periodo vacacional de 2026.

Por zonas, la Zona Dorada alcanzó una ocupación del 90.1%, seguida de la Zona Diamante con 78.9% y la Bahía Histórica con 75.1%, cifras que reflejan la preferencia de turistas por el puerto.

En tanto, el binomio de playa Ixtapa–Zihuatanejo reportó una ocupación del 84.0%, mientras que Taxco de Alarcón registró 62.4%. Por su parte, La Unión, que comprende los destinos de Saladita, Troncones y Majahua, alcanzó una ocupación del 71.2%.

Finalmente, la Secretaría de Turismo de Guerrero reiteró su compromiso de continuar promoviendo los destinos del estado y fortalecer la calidad de los servicios turísticos, con el objetivo de mantener a Guerrero como uno de los destinos preferidos del país.