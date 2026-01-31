Guerrero se consolida como uno de los destinos turísticos favoritos, pues durante el primer puente del 2026, la entidad registró más del 75% de ocupación hotelera, gracias a las estrategias de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El Hogar del Sol mantiene dinamismo turístico

Simón Quiñones Orozco, titular de la Secretaría de Turismo Estatal, detalló que durante este sábado el Hogar del Sol registró una ocupación hotelera del 75.2% en todo el estado. Mientras que en Acapulco se registró una ocupación del 75.9%, en la Zona Diamante 72.7%, en la Zona Dorada un 80% y en la Bahía Histórica se registra una ocupación de 67.8%.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo registró una ocupación del 80.3%, Taxco de Alarcón el 42.8% y La Unión una ocupación del 73.6%.

El Hogar del Sol mantiene un sólido arranque turístico este 2026 (Cortesía)

Durante el primer puente del año, Guerrero estará realizando diversas actividades familiares para que visitantes nacionales e internacionales puedan disfrutar; entre las actividades se encuentran:

5.ª edición del torneo AcaBowl 2026 en la zona Diamante

Activación de SmartFit con su Smart Truck en la plaza Quebec de la zona Dorada

Carrera Sunset Rush desarrollada en el destino de playa

En el ámbito artístico, el destino también funge como sede de conciertos y actividades culturales, lo que amplía la oferta de entretenimiento para los visitantes y contribuye a una mayor derrama económica.

Las autoridades estatales destacaron que estos resultados confirman a Guerrero como el Hogar del Sol, un referente turístico nacional que continúa fortaleciéndose con una agenda diversificada, infraestructura activa y una estrategia enfocada en atraer visitantes durante todo el año.