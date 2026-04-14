El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el rescate con vida del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, Juan Vega Arredondo, tras un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Durante la conferencia matutina, y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente del Gabinete de Seguridad.

Operativo conjunto permite rescate del alcalde de Taxco en Estado de México

García Harfuch detalló que, tras la privación de la libertad ocurrida el 11 de abril de 2026, se activó un operativo con la participación de fuerzas federales, en coordinación con los gobiernos de Guerrero y el Estado de México.

El despliegue incluyó operaciones terrestres y apoyo aéreo con aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales.

Las labores de inteligencia y análisis técnico permitieron ubicar rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente ambas personas fueron localizadas y resguardadas por autoridades estatales.

Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se confirmó que se encontraban en buen estado de salud. La Fiscalía General del Estado realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de integrar información para el avance de las investigaciones.

El titular de Seguridad subrayó que las operaciones continúan para dar con los responsables, reiterando el compromiso de las instituciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y el Estado de derecho.