Zulma Carvajal Salgado, sobrina de Félix Salgado Macedonio, y su esposo Humberto del Valle, fueron atacados a balazos durante la mañana de este domingo 6 de agosto.

Durante el ataque en Iguala, Guerrero, Zulma Carvajal, quien es aspirante a la alcaldía de Iguala, resultó herida, mientras que su esposo murió por las múltiples heridas de bala .

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, la sobrina de Félix Salgado Macedonio denunció a David Gama Pérez, actual alcalde de Iguala, como el responsable del atentado del que fueron víctimas este domingo.

Zulma Janeth Carvajal Salgado es una política originaria de Guerrero, que hasta hace unos meses se desempeñaba como subdirectora administrativa del Hospital 1º de Octubre del ISSSTE, ubicado en Ciudad de México.

Al inicio de la pandemia, fue acusada de llevarse mil cubrebocas N95 que serían para uso de los encargados de atender a los pacientes de Covid-19, pero Zulma Carvajal Salgado instruyó para que los sacaran, pero no se volvió a saber dónde fueron enviados.

El periodo de Carvajal Salgado en el Hospital 1° de Octubre terminó luego de autoasignarse como comisionada a la Clínica Hospital Cancún, en Quintana Roo (sin contar con las facultades para hacerlo), y por tanto, se ausentó de sus funciones y fue suspendida de su cargo.

Actualmente, se promovía como aspirante a la presidencia municipal de Iguala, Guerrero, y a su vez, promovía a Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones por ser la candidata de Morena a la presidencia de México.

En su video publicado, Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora Evelyn Salgado, calificó al asesinato de su esposo Humberto del Valle como un ataque cobarde, ruin y miserable.

Señaló al alcalde de Iguala, David Gama Pérez, como presunto autor intelectual del ataque armado. Acusó que el funcionario y su partido (PRI) no hacen más que perpetuar la avaricia por el poder, así se obtenga arrebatando la vida de inocentes.

Zulma Carvajal Salgado agradeció las muestras de apoyo de amigos y residentes de la demarcación.

“Esto que me pasó a mí le pasa a mucha gente, a muchas familias. Se los decía anoche, ellos nunca van a cambiar, lo quieren todo y no les importa destruir familias [...] no les importa arrancar una vida, o muchas, las que sean para estar en donde están. Cobardes, mil veces cobardes.

Zulma Carvajal Salgado