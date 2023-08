Zulma Carvajal Salgado, sobrina de Félix Salgado Macedonio, destrozada, denunció al presunto responsable del asesinato de su esposo Humberto del Valle a través de un video en redes sociales.

Esto luego de que la pareja fuera víctima de un ataque armado al salir de su casa por la mañana de este domingo 6 de agosto.

De acuerdo con Zulma Carvajal Salgado, el presunto responsable del asesinato de Humberto del Valle es David Gama Pérez , alcalde de Iguala que milita en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por lo que la agresión estuvo permeada de intereses y principios políticos que van en contra del trabajo honesto en la demarcación de Guerrero.

“Quiero decirles que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también”.

Zulma Carvajal Salgado advirtió que el presunto responsable, tanto como la plantilla que lo respalda, serán removidos del poder porque “en algún momento va a llegar el cambio”.

En su video, Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora Evelyn Salgado, calificó al asesinato de su esposo Humberto del Valle como un ataque armado cobarde, ruin y miserable.

Asimismo, señaló al alcalde de Iguala, David Gama Pérez, como presunto responsable del mismo, añadiendo que los atacantes fueron ordenados por el servidor.

Destrozada, Zulma Carvajal Salgado dio gracias por las muestras de apoyo de amigos y residentes de la demarcación.

Sin embargo, recalcó que la importancia de su mensaje era evidenciar que el alcade de Iguala y su partido no hacen más que perpetuar la avaricia por el poder así este se obtenga arrebatando la vida de inocentes.

“El PRI nunca va a cambiar, que Dios los perdone” expresó Zulma Carvajal mientras se refería a David Gama Pérez como presunto responsable de la agresión.

“Esto que me pasó a mí le pasa a mucha gente, a muchas familias. Se los decía anoche, ellos nunca van a cambiar, lo quieren todo y no les importa destruir familias [...] no les importa arrancar una vida, o muchas, las que sean para estar en donde están. Cobardes, mil veces cobardes.

Zulma Carvajal Salgado