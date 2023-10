El locutor Arturo Macías, también conocido como Turry, ofreció sus servicios por 250 mil pesos para sacar a los turistas de Acapulco ante la devastación por el huracán Otis; aquí te decimos quién es este comunicador.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, actualizó las cifras por el huracán Otis el 31 de octubre. A través de una llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) notificó que hay 46 muertos y 58 desaparecidos hasta el momento.

Por otro lado, la gobernadora comunicó que han sido localizadas 214 personas, quien fueron extraviadas debido a las afectaciones que generó el huracán Otis. Sin embargo, Evelyn Salgado dijo que la búsqueda continuará en Acapulco.

El huracán Otis tocó tierra como tormenta tropical en Acapulco el 25 de octubre, pero en menos de 12 horas pasó a categoría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson) y desató vientos de hasta 270 kilómetros por hora y lluvias torrenciales.

A pesar de dicho panorama, Arturo Macías, Turry, cobra 250 mil pesos para sacar turistas de Acapulco.

Arturo Macías, Turry, publicó un mensaje en redes sociales con el que abrió sus servicios en Acapulco para trasladar a turistas que se vieron afectados por el paso del huracán Otis, el locutor cobra 250 mil pesos por traslado.

Arturo Macías es un actor, locutor y presentador mexicano. Turry (apodo del locutor) estudió la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Latinoamericana y la carrera de Piloto Comercial de Helicóptero.

Arturo Macías, Turry, ofreció sus servicios en redes sociales para sacar a turistas de Acapulco que se vieron afectados por el paso del huracán Otis. Sin embargo, su oferta de 250 mil pesos por traslado generó indignación de la gente.

“Activamos puente aéreo para ir por pasajeros a Acapulco y traerlos a Cuernavaca o CDMX”, escribió Arturo Macías en su cuenta de X (antes Twitter), junto con la foto de tres helicópteros disponibles para hacer los traslados.

La usuaria de X, “Mabohnsack”, se puso en contacto con Arturo Macías para solicitar un traslado para su madre, quien quedó atrapada en Acapulco por el huracán Otis, pero se llevó una sorpresa por el cobró de 250 mil pesos por el viaje.

“Mi madre de casi 80 años está atrapada, sin agua ni comida, dos veces han intentado pasar hacia donde vive y no se ha podido. Me dijeron que tú podías ayudarme a llegar a Acapulco para poder sacar a mi mamá y no sabes lo feliz (e ingenua) que fui. Me dijeron que estabas apoyando con tu negocio de helicópteros y cuando alguien dice “apoyando” realmente creí que lo hacías de corazón pero, cobrar 250 mil pesos por viaje? Wow, mega altruista. Yo entiendo que hay que considerar gastos del transporte pero, ¿250 mil pesos?, me duele saber que la gente está lucrando con la desesperación de los demás. Hoy más que nunca deberíamos estar unidos y apoyarnos de la manera que podemos… ¡Suerte con tu negocio!”,

