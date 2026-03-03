Jessica Macedonio Saldaña, quien se desempeñaba como secretaria de Salud de Atlixtac, en Guerrero, fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2026 cuando circulaba por la carretera federal Chilapa-Tlapa.

Los primeros reportes informaron que la funcionaria salió alrededor de las 5:00 de la mañana de Atlixtac con dirección a Chilapa en compañía de su asistente Fulgencio Salgado Sánchez, cuando fueron atacados por un grupo armado.

La secretaria de Salud de Atlixtac fue asesinada en carretera de Guerrero (Redes Sociales)

¿Quién era Jessica Macedonio Saldaña?

Jessica Macedonio Saldaña, de 40 años, fue una enfermera y funcionaria pública mexicana en Guerrero hasta su asesinato el 2 de marzo de 2026.

En vida, se desempeñó como responsable del área de Salud al interior del Ayuntamiento de Atlixtac.

En ese puesto, Jessica Macedonio Saldaña realizó funciones relacionadas con servicios y gestión sanitaria en la entidad.

¿Cuántos años tenía Jessica Macedonio Saldaña?

Jessica Macedonio Saldaña tenía aproximadamente 40 años de edad al momento de morir, según reportes preliminares de medios locales.

¿Jessica Macedonio Saldaña tenía hijos?

Hasta el momento, no hay información que confirme si Jessica Macedonio Saldaña tenía hijos.

¿Jessica Macedonio Saldaña tenía pareja?

Al igual que el caso anterior, no se conoce la situación sentimental de Jessica Macedonio Saldaña.

¿Qué estudió Jessica Macedonio Saldaña?

Jessica Macedonio Saldaña contaba con una Licenciatura en Enfermería, según informó el ayuntamiento municipal de Atlixtac.

¿En qué trabajó Jessica Macedonio Saldaña?

Jessica Macedonio Saldaña trabajó como responsable del área de Salud del Ayuntamiento de Atlixtac.

En ese cargo, tenía responsabilidades relacionadas con la atención sanitaria de Atlixtac atendida por la autoridad municipal.

Su trabajo principal era dirigir y gestionar los servicios de salud pública en el municipio de Atlixtac como parte del equipo del gobierno municipal.

Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, fue asesinada a tiros

Alrededor de las 9:00 horas del 2 de marzo, automovilistas avisaron a las autoridades sobre los cuerpos de un hombre y una mujer sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa.

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que los cuerpos correspondían a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de salud de Atlixtac, y su asistente Fulgencio Salgado Sánchez.

Información preliminar indica que Jessica Macedonio Saldaña fue ejecutada por un grupo armado que la interceptó sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, sin que al momento se tengan reportes de personas detenidas.