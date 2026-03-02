Jessica Macedonio Saldaña, quien se desempeñaba como secretaria de Salud de Atlixtac, en Guerrero, fue asesinada a tiros durante la mañana del 2 de marzo de 2026 sobre la carretera Tlapa–Chilapa.

De acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero, en el ataque perpetrado con armas de fuego también murió su asistente, identificado como Fulgencio Salgado Sánchez de 35 años.

Los primeros reportes refieren que un grupo armado interceptó el vehículo en el que viajaban la secretaria de Salud de Atlixtac y su acompañante, para luego obligarlos a bajar y dispararles hasta causarles la muerte.

La secretaria de Salud de Atlixtac fue asesinada en carretera de Guerrero (Redes Sociales)

Grupo armado habría asesinado a la secretaria de Salud de Atlixtac

Según medios locales, Jessica Macedonio Saldaña y su asistente Fulgencio Salgado Sánchez salieron alrededor de las 5:00 de la mañana de la comunidad de Atlixtac con dirección a Chilapa.

Sin embargo, solo cuatro horas después, la secretaria de Salud de Atlixtac fue localizada sin vida sobre la carretera de Guerrero, por lo que la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Presuntamente, ambos funcionarios fueron interceptados por sujetos armados que los seguían por la carretera federal Chilapa-Tlapa.

Una vez acorralados, los agresores habrían obligado a la secretaria de Salud de Atlixtac a bajar de su vehículo. Luego, les dispararon en el lugar.

Sin detenidos por asesinato de la secretaria de Salud de Atlixtac

Por este caso, la Fiscalía de Guerrero indicó que continuará con las diligencias y llevar a cabo el procesamiento del sitio.

“Tras el reporte recibido, personal de esta Fiscalía acudió para realizar las diligencias ministeriales iniciales y llevar a cabo el procesamiento del sitio, a fin de recabar datos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los probables responsables”. FGE

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por el asesinato de la secretaria de Salud de Atlixtac.