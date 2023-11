La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, presentó un informe sobre los muertos y desaparecidos en el Club de Yates de Acapulco, el pasado 25 de octubre.

En la conferencia mañanera de hoy 1 de noviembre, Evelyn Salgado compartió la información referente al huracán Otis, en Acapulco.

Ahí mismo, expuso que son 46 los muertos y 58 los desaparecidos por el huracán en Acapulco, Guerrero.

Además, aclaró la información con respecto al número de muertos y desaparecidos del Club de Yates de Acapulco, pues algunos medios de información señalaron que eran más de 100 los fallecidos.

No obstante, la gobernadora de Guerrero aclaró que el número de fallecidos se mantiene en 46, y con respecto a quienes se encontraban en el Club de Yates de Acapulco dijo lo siguiente.

¿Qué pasó en el Club de Yates de Acapulco?

Desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX), Evelyn Salgado aclaró que el número de muertos por Otis es el que señalan las autoridades.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero continúa con las investigaciones y la búsqueda de desaparecidos en el Club de Yates de Acapulco.

Inclusive, dijo, se realizan búsquedas por mar de posibles víctimas por el paso del huracán Otis, no obstante, la cifra de muertos y desaparecidos se mantiene en 46 y 58, respectivamente.

Referente a lo que ocurrió en el Club de Yates de Acapulco la madrugada del 25 de octubre, Evelyn Salgado explicó que muchos de los capitanes y pilotos de los barcos abandonaron los navíos y alcanzaron a resguardarse.

Según dijo, tienen contacto con algunos capitanes, quienes explicaron que pese al aviso que recibieron por el huracán, en un primer momento decidieron permanecer en las embarcaciones.

Sin embargo, después de ver la intensidad de los vientos, los cuales alcanzaron los 330 km/h, decidieron resguardarse.

Algunos de ellos, expuso Evelyn Salgado, lo hicieron debajo, en el mar, porque en ese espacio “se sintieron en calma”.

No obstante, no se han reportado hallazgos sobre más cuerpos de quienes se encontraban en el Club de Yates de Acapulco.

“Tenemos contacto con ellos, les hemos brindado todo el apoyo por parte del gobierno federal, del gobierno estatal y la fiscalía general del estado continúa con la búsqueda, si hubiera cuerpos, decesos lamentables, ellos van a informar en su momento, pero la cifra preliminar que nos han dado ha sido esa”. Evelyn Salgado

Muertos en Club de Yates de Acapulco

Cabe destacar que horas después del impacto del huracán Otis, en Acapulco, medios de información aseguraron que las autoridades localizaron 6 cuerpos ahogados en el Club de Yates.

No obstante, al momento no se ha especificado el número de muertos que fueron encontrados en la zona, pues de los 46 reportados no se ha emitido mayor información.

Uno de los cuerpos hallados fue el del capitán José Andrés Soberano, quien permanecía haciendo guardia en el Yate AcaRey, y murió durante el huracán.

Asimismo, existen reportes de otros dos marineros que sobrevivieron al huracán al resguardarse dentro del mar, uno de ellos es Marlon Valdez, quien salvó a su compañero que se encontraba con él.