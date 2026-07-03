Abelina López se defendió de señalamientos en su contra sobre el supuesto desvío de 898 millones depesos, al señalar que "nunca endeudó almunicipio" de Acapulco.

“No endeudé al país, perdón, no endeudé a Acapulco” Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco

En entrevista con medios, la alcaldesa con licencia destacó que su administración logró sobrellevar la emergencia del huracán Otis y subrayó que impulsó la llegada de cruceros a Acapulco.

En días recientes, Abelina López, quien busca la gubernatura de Guerrero, sostuvo que los casi 900 millones de pesos no fueron desviados, sino utilizados en 511 obras distribuidas en colonias del municipio.

Acapulco recibe a su primer crucero desde el impacto del huracán Otis (@lopezdoriga)

Abelina López se defiende de señalamientos por desvío millonario

Abelina López solicitó licencia para separarse de su cargo desde el 18 de junio, con el objetivo de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura para la gubernatura de Guerrero.

Sus intenciones electorales fueron criticadas debido a que la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que Acapulco no ha comprobado el uso de 898 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública 2023.

La auditoría indica que la mayor parte del monto proviene de fondos destinados a infraestructura social y fortalecimiento municipal, además de participaciones federales.

En respuesta a las críticas, Abelina López dijo que “no sabe robar” y que los 898 millones de pesos se destinaron a 511 obras distribuidas en distintas colonias de Acapulco.

Abelina López presenta solicitud de licencia para buscar la gubernatura de Guerrero (Michelle Rojas)

Abelina López asegura que 898 millones de pesos se invirtieron en Acapulco

Según dijo Abelina López, el recurso de 898 millones de pesos se invirtió en: