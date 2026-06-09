El colectivo Mujeres Morena República celebró su décimo aniversario en Taxco de Alarcón, Guerrero, donde reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la unidad del país, en línea con el llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bajo el lema “Unidas somos más fuertes”, las integrantes de la organización impulsaron actividades para recordar los principios que dieron origen a Morena y promover la participación ciudadana en distintos espacios públicos.

Mujeres Morena República reafirma su compromiso con la soberanía nacional y la participación de las mujeres

Durante el encuentro, las asistentes reiteraron su respaldo a la defensa de la soberanía nacional y destacaron el papel que las mujeres han desempeñado en los principales procesos de transformación social y política del país.

En este contexto, la diputada local por Acapulco, Marisol Bazán Fernández, señaló que el colectivo ha enfrentado diversos retos organizativos a lo largo de sus diez años de existencia, manteniendo un esquema de trabajo independiente que le permite orientar sus decisiones a las necesidades actuales de la ciudadanía.

La legisladora destacó que entre los principales logros impulsados por la agrupación se encuentran iniciativas relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la paridad de género, temas que han ocupado un lugar relevante dentro de su agenda de trabajo.

Asimismo, afirmó que la participación de las mujeres en la vida pública ha contribuido a impulsar propuestas enfocadas en el desarrollo social y económico, así como en la generación de beneficios colectivos.

Finalmente, Marisol Bazán informó que en la celebración del décimo aniversario participaron 290 mujeres provenientes de distintas regiones de Guerrero, quienes se reunieron en Taxco de Alarcón para refrendar los principios y objetivos que han guiado al colectivo desde su creación.