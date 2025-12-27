Durante las vacaciones navideñas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum disfruto de comer unos sopes en un clásico de Acapulco, el restaurante El Zorrito.

Tal y como lo reveló Alejandro Martínez Sidney, presidente de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) de Acapulco sobre la estadía de Sheinbaum.

“Estamos muy emocionados, muy contentos porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se echó unos sopesitos en un restaurante muy tradicional de Acapulco, estuvo en El Zorrito”. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco en Acapulco

Asimismo, locatarios reportaron que la presidenta Claudia Sheinbaum desayunó sopes en el clásico restaurante El Zorrito, ubicado en la Costera Miguel Alemán de Acapulco.

Por lo que se dice que disfruto de sopes de pollo, de papa y hasta de frijol acompañado de con salsa de molcajete , generando gran expectación entre locatarios y turistas de Acapulco.

👀🌊 Como turista… sin reflectores. Alejandro Martínez Sidney, presidente de CANACO-SERVYTUR Acapulco, reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en el puerto, visitó un restaurante local y recorrió diversas playas como cualquier visitante.#FórmulaNoticias con Juan… pic.twitter.com/J4vW3LPbE6 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 27, 2025

Sheinbaum también disfrutó de las playas de Acapulco

Otros de los detalles que reveló Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco en Acapulco sobre las vacaciones de la presidente de México, Claudia Sheinbaum fue que hasta disfruto de las playas.

“Hizo un recorrido como si fuera una más de la turistas y turistas que están aquí en Acapulco”. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco en Acapulco

Por lo que Sheinbaum sorprendió “la emoción de muchos acapulqueños de saber que no vino ha encerrarse que vino hacer territorio”.

Luego de que Claudia Sheinbaum se dejara ver disfrutando del turismo en la zona tras realizar varios recorridos por diversas playas de Acapulco.