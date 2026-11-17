El periodista Eduardo Flores Salado fue asesinado en Acapulco mediante estrangulamiento, lo que ha generado una profunda consternación en su familia y en el gremio informativo.

Su hermano Julio Zenón Flores relató que la víctima era un hombre pacífico, católico y devoto, que no investigaba a la delincuencia organizada ni participaba en polémicas políticas que justificaran un ataque por su labor profesional.

Ante este trágico escenario, los familiares han exigido a las autoridades que el caso sea indagado bajo una perspectiva de crimen de odio, considerando su orientación sexual y el machismo prevaleciente en la región de Guerrero.

“Pedimos que fuera investigado también desde la perspectiva de crimen de odio, que por favor se investigara eso, la parte del crimen de odio” Julio Zenón Flores, hermano de Eduardo Flores Salado

Julio Zenón Flores pide investigar el asesinato de Eduardo Flores como crimen de odio

El periodista Julio Zenón Flores solicitó formalmente a las autoridades de Guerrero que el homicidio de su hermano menor, Eduardo Flores Salado, sea investigado con perspectiva de diversidad sexual y bajo la línea de un crimen de odio.

Eduardo formaba parte activa de la diversidad sexual y fue cofundador de Prensa Rosa, un colectivo de periodistas y comunicadores LGBT+ en la región.

“Él pertenecía a un grupo de la diversidad sexual son periodistas, se llama Prensa Rosa” Julio Zenón Flores, hermano de Eduardo Flores Salado

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Julio Zenón Flores explicó que su principal temor respecto a la integridad de Eduardo radicaba en su preferencia sexual, debido al severo contexto de machismo y prejuicio social en la entidad.

“Solo si yo tenía algún temor de que le llegara a pasar algo a mi hermano menor, ¿era por el lado de la enfermedad de la diabetes o por el lado de su preferencia sexual? Porque hay mucho odio en la sociedad machista en Guerrero” Julio Zenón Flores, hermano de Eduardo Flores Salado

Eduardo no cubría notas sobre delincuencia organizada ni ejercía periodismo de opinión con críticas o ataques a figuras políticas. Tampoco contaba con antecedentes de amenazas, extorsiones ni conflictos personales.

“Porque por el lado periodístico pues no había tocado intereses, no había publicado nada que irritara a las autoridades, algún partido político o algún personaje” Julio Zenón Flores, hermano de Eduardo Flores Salado

Al descartar represalias profesionales o disputas personales, la hipótesis de una agresión motivada por prejuicio sobre su identidad adquiere peso para la familia y colectivos defensores.

Julio Zenón entabló diálogo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y organismos de derechos humanos para instar a que las indagatorias incorporen la perspectiva interseccional y no descarten el sesgo de odio.

“Yo le pedí a la fiscalía que fuera tratado con perspectiva... que la investigación se hiciera con perspectiva de diversidad” Julio Zenón Flores, hermano de Eduardo Flores Salado

Además de Julio Zenón Flores, colectivos de la diversidad sexual en Guerrero han solicitado a las autoridades investigar el caso bajo la hipótesis de un crimen de odio.

Activistas señalaron que con el homicidio de Eduardo suman nueve personas de la diversidad sexual asesinadas en Guerrero durante 2026.

Esto es lo que se sabe sobre el asesinato de Eduardo Flores

El periodista y activista Eduardo Flores Salado (42 años) fue localizado sin vida alrededor de las 9:00 p.m. del sábado 14 de noviembre. Según los análisis forenses preliminares aportados a la familia, el ataque habría ocurrido entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m.

El cuerpo fue hallado en la vía pública, en la colonia Canuto Nogueda, cerca de la zona de La Sabana, en la periferia de Acapulco, Guerrero.

Su automóvil fue encontrado a unas cuadras de distancia, cerca del crucero de Cayoaco. Al auto le habían robado la batería y en las proximidades se localizaron sus sandalias. Debido a que vestía short y playera, se presume que salió durante su día de asueto.

La necropsia determinó que falleció por estrangulamiento / asfixia por ahorcamiento, presentando marcas visibles en el cuello.

Eduardo Flores Salado, periodista asesinado el 14 de noviembre en Guerrero (Redes sociales)

Eduardo contaba con más de 20 años de trayectoria periodística, colaboraba en medios como Enfoque Informativo y Novedades, y se graduó en Sociología de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Además, era catequista en su parroquia local.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Hasta la fecha no hay detenidos ni se ha establecido oficialmente un móvil definitivo.