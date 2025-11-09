Evelyn Salgado logró una alta ocupación hotelera en Acapulco y Taxco, impulsada por eventos deportivos internacionales que consolidan al estado como referente del turismo deportivo en México.

El Hogar del Sol vivió un fin de semana lleno de visitantes gracias a torneos de surf, carreras urbanas y triatlones de talla mundial.

Evelyn Salgado impulsa el turismo deportivo en Guerrero

Las estrategias de promoción turística implementadas por la gobernadora Evelyn Salgado, a través de la Secretaría de Turismo estatal, encabezada por Simón Quiñones Orozco, continúan fortaleciendo el posicionamiento de Guerrero como un destino ideal para el turismo deportivo.

Guerrero rebasa 79% de ocupación hotelera por eventos deportivos. (Cortesía )

En Acapulco, el Torneo Surf International 2025, celebrado el viernes 7 de noviembre en la playa Princess, reunió a más de 100 surfistas nacionales e internacionales, con una bolsa de 400 mil pesos en premios.

El sábado 8 de noviembre, el Pueblo Mágico de Taxco se iluminó con el Urban Trail Nocturno 2025, una carrera que atrajo a más de 1,400 corredores de México y el extranjero, quienes recorrieron sus calles empedradas en una experiencia que combinó deporte, historia y cultura.

El domingo 9 de noviembre, la zona Diamante de Acapulco fue sede del Ironman 70.3, con la participación de más de mil atletas en las disciplinas de natación, ciclismo y carrera pedestre, generando una importante derrama económica para hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

Fruto de esta intensa agenda, Guerrero alcanzó una ocupación hotelera promedio del 79%. Por destinos, Taxco superó el 93.5%, seguido de Ixtapa-Zihuatanejo con 87.6% y Acapulco con 76.3%, destacando la zona Dorada con 92.1%, la Diamante con 59.3% y la Tradicional con 56.4%. La Unión alcanzó 62.3%.

Con estos resultados, la gobernadora Evelyn Salgado reafirma su compromiso de mantener a Guerrero como un destino seguro, diverso y vibrante, con una agenda que continuará ofreciendo eventos deportivos, culturales, gastronómicos y artísticos durante el cierre de 2025.