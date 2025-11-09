Guerrero rebasa 79% de ocupación hotelera por eventos deportivos.

Evelyn Salgado logró una alta ocupación hotelera en Acapulco y Taxco, impulsada por eventos deportivos internacionales que consolidan al estado como referente del turismo deportivo en México.
El Hogar del Sol vivió un fin de semana lleno de visitantes gracias a torneos de surf, carreras urbanas y triatlones de talla mundial.
Evelyn Salgado impulsa el turismo deportivo en Guerrero
Las estrategias de promoción turística implementadas por la gobernadora Evelyn Salgado, a través de la Secretaría de Turismo estatal, encabezada por Simón Quiñones Orozco, continúan fortaleciendo el posicionamiento de Guerrero como un destino ideal para el turismo deportivo.
En Acapulco, el Torneo Surf International 2025, celebrado el viernes 7 de noviembre en la playa Princess, reunió a más de 100 surfistas nacionales e internacionales, con una bolsa de 400 mil pesos en premios.
El sábado 8 de noviembre, el Pueblo Mágico de Taxco se iluminó con el Urban Trail Nocturno 2025, una carrera que atrajo a más de 1,400 corredores de México y el extranjero, quienes recorrieron sus calles empedradas en una experiencia que combinó deporte, historia y cultura.
El domingo 9 de noviembre, la zona Diamante de Acapulco fue sede del Ironman 70.3, con la participación de más de mil atletas en las disciplinas de natación, ciclismo y carrera pedestre, generando una importante derrama económica para hoteles, restaurantes y servicios turísticos.
Fruto de esta intensa agenda, Guerrero alcanzó una ocupación hotelera promedio del 79%. Por destinos, Taxco superó el 93.5%, seguido de Ixtapa-Zihuatanejo con 87.6% y Acapulco con 76.3%, destacando la zona Dorada con 92.1%, la Diamante con 59.3% y la Tradicional con 56.4%. La Unión alcanzó 62.3%.
Con estos resultados, la gobernadora Evelyn Salgado reafirma su compromiso de mantener a Guerrero como un destino seguro, diverso y vibrante, con una agenda que continuará ofreciendo eventos deportivos, culturales, gastronómicos y artísticos durante el cierre de 2025.