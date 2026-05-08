La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, reiteró su respaldo al magisterio guerrerense y aseguró que su administración mantendrá una relación cercana con maestras, maestros y personal jubilado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al considerar que la educación es clave para el desarrollo social del estado.

Durante un encuentro con integrantes de la Sección 14 del sindicato, la mandataria destacó la importancia de fortalecer el diálogo y el trabajo conjunto con el sector educativo, al que calificó como una pieza fundamental para transformar Guerrero.

Evelyn Salgado destaca la educación como motor de bienestar

Evelyn Salgado reconoció el papel que desempeñan las y los docentes dentro de las comunidades, al señalar que su labor va más allá de las aulas y tiene impacto directo en la formación de nuevas generaciones.

Guerrero impulsa educación con diálogo y respaldo al magisterio (cortesía)

La gobernadora también recordó el legado de figuras históricas del magisterio guerrerense como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar, a quienes reconoció por impulsar la educación como herramienta de transformación social.

Evelyn Salgado fortalece relación con el SNTE en Guerrero

En el marco de la conmemoración por el Día de la Maestra y el Maestro, la gobernadora adelantó que el próximo 15 de mayo encabezará una celebración dedicada al gremio docente como reconocimiento a su compromiso con la enseñanza.

Guerrero impulsa educación con diálogo y respaldo al magisterio (cortesía)

Además, durante el encuentro se realizó la entrega de automóviles y electrodomésticos sorteados entre maestras y maestros activos, así como jubilados, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Por su parte, el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, destacó la coordinación institucional que mantiene el magisterio con el gobierno estatal.

Guerrero impulsa educación con diálogo y respaldo al magisterio (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Guerrero aseguró que continuará impulsando acciones enfocadas en fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones de las y los docentes en el estado.