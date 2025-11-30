Evelyn Salgado Pineda continúa posicionando al “Hogar del Sol” como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.

El último domingo de noviembre de 2025, Guerrero alcanzó una ocupación hotelera general del 88.2%, sumando tres fines de semana consecutivos con cifras sobresalientes en sus destinos emblemáticos, especialmente en el puerto de Acapulco.

Guerrero refuerza la confianza de inversionistas y organizadores de eventos

A través de la Secretaría de Turismo de Guerrero y de la Agenda Turística, el gobierno de Evelyn Salgado ha fortalecido la promoción de eventos en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, Taxco y La Unión, además de impulsar los atractivos naturales y culturales del estado a nivel nacional e internacional.

La confianza de inversionistas y organizadores de eventos también se mantiene en ascenso, generando una importante derrama económica y contribuyendo al dinamismo turístico en cierre de año.

Guerrero cierra noviembre con alta ocupación hotelera. (Cortesía )

Este domingo, el “Hogar del Sol” registró una ocupación hotelera general del 88.2%.

Por destinos, las cifras fueron:

Acapulco: 91.9%

Ixtapa Zihuatanejo: 86.8%

Taxco: 74.2%

La Unión: 72.9%

Estos números reflejan un cierre de mes con fuerte actividad turística y una tendencia ascendente rumbo a la temporada decembrina.

La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que la Procuraduría del Turismo activó un operativo especial de atención e información en los módulos de SECTUR.

En Acapulco, debido al alto flujo de visitantes, se reforzaron los recorridos en puntos de mayor afluencia para garantizar orientación y apoyo a turistas durante el fin de semana.