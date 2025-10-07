Evelyn Salgado celebra el 13 Aniversario del ICATEGRO.

En el marco del 13 aniversario del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO), la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de equipamiento tecnológico y didáctico para fortalecer los centros de formación en la entidad.

El evento se llevó a cabo en la Sala de la República de Casa Guerrero, donde Salgado Pineda subrayó que el ICATEGRO es una institución clave dentro de la política de bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en generar oportunidades y justicia social para todos los sectores.

La meta es hacer de la capacitación un motor real de transformación social y económica, principalmente para las mujeres. Evelyn Salgado

Salgado destacó que más de 10 mil beneficiarias del programa Tarjeta Violeta han recibido formación en distintos oficios, fortaleciendo su independencia económica.

Evelyn Salgado impulsa la capacitación como motor de transformación

El director general del ICATEGRO, Marco Antonio Marbán Galván, informó que los programas del instituto han beneficiado a 49 mil personas de sectores vulnerables, entre ellos mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y adolescentes en situación de riesgo.

Como parte del aniversario, la gobernadora anunció nuevas acciones para fortalecer la capacitación en Guerrero, entre ellas:

Entrega de equipamiento tecnológico a los centros de Iguala, Chilpancingo, Taxco y Teloloapan.

Distribución de material didáctico en los 85 municipios del estado.

Instalación de antenas Starlink en nueve unidades sin cobertura de Internet.

Asimismo, entregó las escrituras del centro de capacitación Acción Móvil de Acapulco, presentó el programa “ICATEGRO, Estrategia de Capacitación para la Transformación”, que ofrecerá cursos gratuitos en todo el estado, y reconoció a la primera generación de 10 instructores certificados por el IPN bajo estándares de competencia laboral.

Evelyn Salgado celebra el 13 Aniversario del ICATEGRO.

Finalmente, Evelyn Salgado reconoció al personal del ICATEGRO por su compromiso durante estos 13 años y los exhortó a seguir trabajando por el desarrollo de Guerrero.

Al evento asistieron Félix Salgado Macedonio, senador; Pablo Gordillo Oliveros, secretario de Bienestar; Jesús Urióstegui García, diputado; Ricardo Salinas Sandoval, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Heidi Yanet Elizalde Mancilla, secretaria de Administración del INP; y Miguel Abadía Pardo, coordinador de Organismos Públicos Descentralizados Estatales de Instituciones para el Trabajo.