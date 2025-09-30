Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, reafirmó su compromiso con la preservación de la identidad cultural y el talento artesanal de Guerrero al encabezar la entrega de premios del concurso “Manos Creadoras 2025”, que reconoció a 30 artesanos y artesanas del estado.

Evelyn Salgado reconoce el trabajo artesanal de Guerrero

Durante la ceremonia, la gobernadora destacó que la artesanía guerrerense no solo representa tradición y cultura, sino también es un motor de desarrollo económico para las comunidades.

30 artesanas y artesanos recibieron un apoyo de 450 mil pesos (Cortesía)

Además, dio a conocer que participaron más de 70 piezas artesanales, las cuales fueron evaluadas por un comité que consideró técnica, material y valor cultural. Del total, solo 30 fueron premiadas, 14 hechas por mujeres y 16 por hombres. La Secretaría de Cultura del gobierno federal entregó a las y los ganadores un respaldo económico de 450 mil pesos.

Entre las obras galardonadas se encuentran:

La Navidad hecha a mano desde el Alto Balsas, de José Adrián López Jiménez (Tepecoacuilco de Trujano)

Tejedora amuzga en telar de cintura, transformada en collar y dije por Cutberto Jaimes Gómez (Taxco de Alarcón)

Sentimientos de la Nación, escultura en madera de Fidel de la Fuente (Teloloapan)

La colección ganadora será presentada en el Palacio de Cultura de Chilpancingo, permitiendo que visitantes y público en general conozcan acerca del legado artesanal y cultural de Guerrero.

30 artesanas y artesanos recibieron un apoyo de 450 mil pesos (Cortesía)

Finalmente, Evelyn Salgado subrayó que el estado continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la cultura, tradición y economía local mediante la promoción de la artesanía.