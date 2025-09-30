Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, reafirmó su compromiso con la preservación de la identidad cultural y el talento artesanal de Guerrero al encabezar la entrega de premios del concurso “Manos Creadoras 2025”, que reconoció a 30 artesanos y artesanas del estado.
Evelyn Salgado reconoce el trabajo artesanal de Guerrero
Durante la ceremonia, la gobernadora destacó que la artesanía guerrerense no solo representa tradición y cultura, sino también es un motor de desarrollo económico para las comunidades.
Además, dio a conocer que participaron más de 70 piezas artesanales, las cuales fueron evaluadas por un comité que consideró técnica, material y valor cultural. Del total, solo 30 fueron premiadas, 14 hechas por mujeres y 16 por hombres. La Secretaría de Cultura del gobierno federal entregó a las y los ganadores un respaldo económico de 450 mil pesos.
Entre las obras galardonadas se encuentran:
- La Navidad hecha a mano desde el Alto Balsas, de José Adrián López Jiménez (Tepecoacuilco de Trujano)
- Tejedora amuzga en telar de cintura, transformada en collar y dije por Cutberto Jaimes Gómez (Taxco de Alarcón)
- Sentimientos de la Nación, escultura en madera de Fidel de la Fuente (Teloloapan)
La colección ganadora será presentada en el Palacio de Cultura de Chilpancingo, permitiendo que visitantes y público en general conozcan acerca del legado artesanal y cultural de Guerrero.
Finalmente, Evelyn Salgado subrayó que el estado continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la cultura, tradición y economía local mediante la promoción de la artesanía.