Durante la celebración del Día Mundial del Turismo y la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Sectorial de Turismo del Copladeg, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó el compromiso de la administración por fortalecer el turismo en Guerrero.

En el evento se aprobó por unanimidad el Programa Sectorial de Turismo 2025-2027, el cual se convierte en una nueva estrategia para promover la descentralización turística, promoviendo la diversificación de destinos del estado y consolidando a Guerrero como un referente nacional e internacional.

“Desde el gobierno del estado seguiremos impulsando políticas públicas que fortalezcan al turismo, ampliando y diversificando los destinos de cada región, para que nuestro estado se consolide con firmeza como un referente nacional e internacional” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Evelyn Salgado otorga reconocimientos y distintivos por promover el turismo

Durante la ceremonia se entregaron nueve reconocimientos a personas por su trayectoria en el sector turístico y 36 certificados a cocineras y cocineros tradicionales.

Asimismo, se otorgaron Distintivos Nacionales de Calidad Turística a Pueblos y Barrios Mágicos, destacando a Zihuatanejo, que recibió el Distintivo Nivel Diamante, siendo el primer destino en México en obtenerlo.

36 cocineras y cocineros tradicionales de Guerrero reciben certificados por su labor en la preservación de la gastronomía local (Cortesía)

La gobernadora Evelyn Salgado destacó que la política de descentralización y fortalecimiento turístico será acompañada por la institucionalización del Premio Estatal al Mérito Turístico, que reconoce la labor de quienes contribuyen al desarrollo del sector.

Con estas acciones, Guerrero avanza hacia un turismo más inclusivo, diversificado y competitivo, impulsando el crecimiento económico y cultural.