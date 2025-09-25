La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, participó este 25 de septiembre en la reunión del Gabinete de Seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en Palacio Nacional, con el objetivo de mejorar las estrategias de seguridad.

Evelyn Salgado afirma que la seguridad es un tema principal

La gobernadora de Guerrero destacó que la seguridad es y seguirá siendo un tema principal en el eje de su administración, con una estrategia basada en la prevención del delito, atención a las causas sociales y construcción de la paz.

“Estoy convencida de que solo en unidad y con estrategia, lograremos los cambios profundos que nuestro estado merece. Estamos en la ruta y no descansaremos, para seguir dando resultados” Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero

Salgado Pineda reiteró que Guerrero mantiene una comunicación constante con las autoridades federales para reforzar operativos y garantizar resultados palpables para la población.

Asimismo, subrayó que los resultados alcanzados en materia de seguridad son gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Evelyn Salgado asegura que se trabajará en mejorar la seguridad de Guerrero (Cortesía)

Con ello, Evelyn Salgado refrendó su compromiso de colaborar con el Gobierno de México para garantizar la paz y tranquilidad de las familias guerrerenses.