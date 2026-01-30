Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de insumos y enseres del programa Tianguis del Bienestar en San Marcos, como parte del apoyo a la población afectada por el sismo del pasado 2 de enero de 2026. Asimismo, envió un mensaje de fortaleza y respaldo a las familias damnificadas.

Ningún sismo nos va a tumbar, vamos a seguir adelante. Ni sismos, ni huracanes, ni nada, nosotros seguimos adelante, con la fuerza que tiene este pueblo imparable y este estado maravilloso que es Guerrero. Evelyn Salgado

Evelyn Salgado anuncia nuevas acciones de apoyo para San Marcos

Acompañada del coordinador operativo del programa, Santiago Segui Amortegui, la mandataria estatal refrendó su compromiso de atender a la población que más lo necesita mediante un trabajo permanente en territorio.

En este contexto, informó que además de la entrega del Tianguis del Bienestar, se pondrá en marcha una estrategia especial de apoyo a panaderos y artesanos, a través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco).

A su vez, en colaboración con la empresa Cemex, se brindará apoyo para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas dañadas.

He instruido a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico para que se reúna con el presidente municipal y se informe sobre el proceso de entrega de apoyos destinados a nuestros panaderos y artesanos, para que recuperen sus hornos artesanales y sigan elaborando el pan de San Marcos, que es emblemático de este municipio. Evelyn Salgado

La gobernadora agradeció a quienes hacen posible el Tianguis del Bienestar, al destacar que este programa permite que los apoyos lleguen de manera directa a las familias que más lo necesitan.

Subrayó que los insumos y enseres entregados se distribuyen con absoluta transparencia y forman parte de una política pública orientada a devolver los recursos al pueblo de México.

Evelyn Salgado refuerza apoyo a San Marcos con Tianguis del Bienestar (Cortesía)

Reconocen compromiso de Evelyn Salgado con la población de San Marcos

Durante su intervención, Santiago Segui Amortegui destacó que los apoyos del Tianguis del Bienestar se entregan de forma directa y que esta estrategia impulsada por el Gobierno de México está basada en la justicia social.

Señora gobernadora, decirles que estamos listos para el Tianguis, decirles que estamos más que listos, estamos contentos, estamos preparados para las niñas, los niños, los adultos mayores, para todo el mundo. Santiago Segui Amortegui

Por su parte, el alcalde de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, reconoció el compromiso permanente de la gobernadora con la población del municipio y afirmó que estas acciones reflejan una política pública con sentido social, que se traduce en apoyos directos y atención real.

Evelyn Salgado refuerza apoyo a San Marcos con Tianguis del Bienestar (Cortesía)

Al acto asistieron autoridades estatales, federales y representantes de fuerzas armadas, entre ellos funcionarios del sector bienestar, seguridad y desarrollo económico, así como invitados especiales.