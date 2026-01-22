Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, dio inicio a la rehabilitación de la glorieta de Emiliano Zapata, frente al Instituto Tecnológico, sobre el boulevard René Juárez Cisneros, una obra que beneficiará de manera directa a 283 mil habitantes de la capital del estado.

Durante el evento, la gobernadora estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, donde destacó la importancia de esta obra que se encontraba en el abandono desde hace varios años.

“Estamos tomando muchos espacios de la capital que estaban en el abandono y que no tenían una intervención integral. Esta obra se realiza con mucho cariño y con todo el corazón para el pueblo de Chilpancingo” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Rehabilitación de la glorieta Emiliano Zapata en Chilpancingo beneficiará a 283 mil habitantes (Cortesía)

Rehabilitación de la glorieta Emiliano Zapata transformará la imagen urbana de Chilpancingo

De acuerdo con la mandataria estatal, la obra contará con una intervención de 8 mil 134 metros cuadrados, lo que fortalecerá la movilidad, la seguridad y el entorno urbano del tramo de la rotonda frente al Instituto Tecnológico hasta el puente elevado La Avispa, incluyendo áreas verdes y jardineras con variedad de plantas y elementos decorativos. Además, se instalarán:

27 postes con 54 luminarias solares

Pisos con acabado estampado

Pergolados

Guarniciones de concreto

Reductores de velocidad

Señalamientos verticales

Cruces peatonales

Finalmente, Evelyn Salgado afirmó que esta obra generará un espacio más ordenado, funcional y seguro, al mismo tiempo que transforma la imagen urbana de Chilpancingo al mejorar la movilidad de la entidad.