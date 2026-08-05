Esthela Damián encabezó una Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional en la cancha de La Garita, en Acapulco, donde fue recibida por familias, jóvenes y representantes sociales que participaron en el encuentro.

Durante la asamblea, la ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal compartió el mensaje de la Cuarta Transformación y reiteró su compromiso de mantener un trabajo cercano con las colonias populares del municipio.

Esthela Damián Peralta destacó que la fuerza de su movimiento en defensa de la soberanía nacional radica en la energía, la conciencia y la esperanza de las comunidades organizadas.

Esthela Damián encabeza Asamblea Informativa en La Garita de Acapulco. (cortesía)

Destaca el trabajo comunitario para construir el “Guerrero del Futuro”

En su mensaje, Esthela Damián afirmó que la fortaleza del movimiento radica en la organización y participación de las comunidades.

Llegar a La Garita y encontrarnos con nuestra gente es confirmar que la llama de la transformación está más encendida que nunca. El ‘Guerrero del Futuro’ se edifica desde las canchas y los espacios comunitarios, escuchando con humildad y trabajando unidos para garantizar paz, justicia social y prosperidad para todos los hogares. Esthela Damián, ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián encabeza Asamblea Informativa en La Garita de Acapulco. (cortesía)

Con este encuentro en La Garita, Esthela Damián Peralta reiteró su compromiso de continuar recorriendo las comunidades de Guerrero para fortalecer la participación ciudadana y promover la defensa de la soberanía nacional mediante el diálogo directo con la población.