Más de 2 mil transportistas y comerciantes de coco manifestaron su respaldo a Esthela Damián Peralta durante una jornada de encuentros ciudadanos realizada en Acapulco.

En la comunidad de La Venta, Esthela Damián fue recibida por transportistas, comerciantes y habitantes entre porras, mantas, matracas y el sonido de los claxons, en un ambiente de respaldo popular.

Durante el recorrido convivió con comerciantes de coco, escuchó las inquietudes de quienes dependen de esta actividad económica y reiteró que su proyecto busca construir soluciones de la mano de la ciudadanía.

Esthela Damián reúne apoyo de transportistas y comerciantes de coco en Acapulco. (cortesía)

Esthela Damián refrenda su compromiso con las mujeres trabajadoras y el comercio local

En su encuentro con comerciantes y transportistas, Esthela Damián aseguró que continuará impulsando acciones que fortalezcan la economía de las familias, especialmente de las mujeres trabajadoras y de quienes sostienen el comercio local.

Asimismo, destacó la importancia de mantener el diálogo directo con la población para conocer las necesidades de cada comunidad y construir propuestas que favorezcan el bienestar de Guerrero.

Posteriormente, la aspirante encabezó una Asamblea Informativa en la colonia Vacacional, donde fue recibida por cientos de simpatizantes que acudieron con mantas y porras para expresar su apoyo.

Durante su mensaje, Esthela Damián afirmó que su proyecto busca ofrecer certidumbre a la población mediante un trabajo cercano con las comunidades y con la participación de la ciudadanía.

La aspirante sostuvo que el futuro de Guerrero debe construirse con la participación de quienes conocen las necesidades de cada región y reiteró su compromiso de impulsar un estado con mayores oportunidades, bienestar y justicia social.