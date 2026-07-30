La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, sostuvo una reunión con representantes de sistemas productivos y liderazgos comunitarios en Tecpan de Galeana, Guerrero, como parte de una jornada en Defensa de la Soberanía Nacional.

Durante el encuentro, la exfuncionaria dialogó con productores agrícolas y representantes de la Costa Grande sobre el fortalecimiento del campo guerrerense, las cadenas productivas y la soberanía alimentaria.

El corazón de Guerrero late en su campo y en la dignidad de sus productores. No podemos hablar de transformación sin contar con la voz, la experiencia y el compromiso de los liderazgos que día a día sostienen la economía de nuestras familias. El ‘Guerrero del Futuro’ se construye así: escuchando, coordinando esfuerzos y devolviéndole al sector productivo el lugar prioritario que le corresponde. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián se reúne con productores y recorre Tecpan de Galeana. (cortesía)

Esthela Damián recorre la colonia Centro de Tecpan de Galeana

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, también realizó un recorrido por la colonia Centro de Tecpan de Galeana, donde visitó viviendas y comercios para dialogar con habitantes del municipio.

Durante la caminata, compartió sus planteamientos relacionados con la transformación del estado y escuchó a vecinos y comerciantes de la cabecera municipal.

Esthela Damián reafirma compromiso con la Costa Grande

Al finalizar la jornada, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, señaló que continuará promoviendo el diálogo directo con la ciudadanía y con los sectores productivos de Guerrero.

Caminar Tecpan de Galeana y sentir el cariño sincero de su gente nos llena el alma de fuerza. Esta tierra de hombres y mujeres valientes nos enseña que cuando la esperanza se abraza con el trabajo diario, no hay obstáculo que no podamos superar. Vamos a seguir caminando juntos, puerta por puerta, para garantizar que el bienestar y la dignidad lleguen a cada rincón de nuestro estado. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián se reúne con productores y recorre Tecpan de Galeana. (cortesía)

La jornada formó parte de las actividades que Esthela Damián realiza en distintos municipios de Guerrero, donde sostiene encuentros con sectores productivos y habitantes para dialogar sobre temas relacionados con la Defensa de la Soberanía Nacional.