Usuarios en redes sociales han reportado el despliegue de fuerzas federales en Costa Rica, Culiacán, en Sinaloa, durante la tarde del martes 17 de marzo de 2026.

De acuerdo con medios locales, en la zona se ha registrado la movilización de fuerzas federales trasladadas en patrullas, apoyadas por un helicóptero en distintas colonias.

Fuerzas federales realizan despliegue en Costa Rica, Culiacán

Alrededor de las 13:30 horas, pobladores de Costa Rica alertaron sobre la presencia de patrullas de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Vecinos señalan que la presencia de fuerzas federales se registró principalmente en la colonia Cañitas, además de zonas como:

San Ángel

Popular

Centro

Independencia,

De acuerdo con información preliminar, se observó la presencia de elementos militares realizando recorridos a pie, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado dicha movilización.

Se espera que en las próximas horas se comparta información oficial sobre posibles detenciones o los motivos detrás del operativo federal.

Reportan despliegue de fuerzas federales en Costa Rica, Culiacán (Especial)

Es el segundo operativo en el sur de Culiacán

Recién un día antes, el lunes 16 de marzo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana llevaron a cabo un operativo en la comunidad de Las Milpas, en la sindicatura de El Salado.

Como resultado, se logró la detención de dos personas pertenecientes a un supuesto grupo del narcotráfico, así como el aseguramiento de una camioneta de modelo reciente.