El restaurante El Zorrito de Acapulco se vuelve tendencia, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum lo visitara durante sus vacaciones navideñas.

Pues el El Zorrito fue el lugar donde Claudia Sheinbaum disfruto de unos deliciosos sopes, pero ¿Cuáles son los precios del restaurante en Guerrero?

Estos son los precios para comer en El Zorrito, el restaurante que visitó Sheinbaum en Acapulco

El Zorrito, el restaurante que visitó Sheinbaum en Acapulco, ofrece una gran variedad de comida tradicional mexicana desde sopes, tacos, chilaquiles, ensaladas, sopas, caldos, hasta pozole, cortes carnes y marisco.

Por lo que los precios en El Zorrito, el restaurante que visitó Sheinbaum en Acapulco son:

Desayunos de los 75 a los 120 pesos

Chilaquiles de los 205 a los 325 pesos

Huevos al gusto de los 125 a los 125 pesos

Omelett de los 125 a los 135 pesos

Entradas de los 170 a los 260 pesos

Ensaladas de los 125 a los 200 pesos

Sopas y caldos de los 70 a los 315 pesos

Pozole 190 pesos

Carnes de los 240 a los 370 pesos

Pescados y mariscos de los 300 a los 380 pesos

Sopes (3 piezas) 130 pesos

Quesadillas (3 piezas) 130 pesos

Así son los precios para comer en El Zorrito, el restaurante que visitó Sheinbaum en Acapulco (El Zorrito )

Además de que en el menú del El Zorrito se manejan también paquetes de desayunos que van de los 205 pesos a los 235 pesos, así como órdenes de tacos en 190 pesos.

En los postres de El Zorrito el precio es de 115 pesos para elegir fresas con crema, plátanos fritos, flan, cheesecake o helados.

Finalmente la carta de bebidas ofrece la opción por copa con precios desde los 135 pesos a los 190 pesos, según la elección a beber; mientras que por botella el descorche va desde los 490 pesos a los 2 mil pesos.