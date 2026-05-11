El evento motociclista Acamoto 2026 en Acapulco, Guerrero fue cancelado debido a la falta de permisos y preocupaciones por la seguridad pública.

Julián Urióstegui, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero, explicó que se desplegaron operativos para evitar concentraciones de motociclistas, arrancones, acrobacias y bloqueos de calles.

Se cancela el Acamoto 2026 por falta de permisos

Autoridades de Guerrero informaron que el Acamoto 2026 se canceló en Acapulco debido a la falta de permisos municipales, estatales y federales para la realización de este evento.

Acamoto (Cuartoscuro)

Justificaron la cancelación de Acamoto 2026 señalando problemas recurrentes en ediciones pasadas como accidentes viales, consumo de alcohol en las calles y altercados.

Julián Urióstegui explicó que Acamoto 2026 representa un riesgo tanto para los participantes como para los residentes y turistas.

Para asegurar el cumplimiento de esta restricción, Julián Urióstegui señaló que ya se desplegaron operativos de vigilancia y retenes en los principales accesos por carretera hacia el puerto para verificar:

Documentación vehicular

Licencias de conducir

Procedencia de motocicletas

Posibles alteraciones en placas o papeles

Julián Urióstegui reveló que no cierran la puerta para que el Acamoto se pueda realizar en otro año en Acapulco, siempre y cuando se cumpla con todos los permisos.

En este sentido advirtió que cualquier evento relacionado con el Acamoto 2026 será ilegal, por lo que las autoridades actuarán con mano firme.

A pesar del rechazo de los grupos de motociclistas, el sector empresarial respalda la cancelación de Acamoto 2026 para proteger la imagen turística de la región.

Claudia Sheinbaum aclara que cancelación del Acamoto 2026 corresponde al gobierno estatal y municipal

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la suspensión del Acamoto 2026 es una facultad exclusiva de los gobiernos estatal y municipal.

De esta manera, Claudia Sheinbaum evitó intervenir directamente en la decisión de cancelar el Acamoto 2026.

“No todo lo tiene que decidir la presidenta” Claudia Sheinbaum

Acamoto es uno de los eventos biker más conocidos del país y tradicionalmente se realiza en Acapulco.

Durante varios días, los participantes realizan recorridos sobre la Avenida Costera Miguel Alemán, exhibiciones de motocicletas, convivencias, fiestas y actividades recreativas.

Tras el anuncio oficial, algunos grupos de motociclistas manifestaron su desacuerdo con la suspensión del Acamoto 2026.