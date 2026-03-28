Grupos de empresarios han solicitado de manera formal a las autoridades que se cancele el festival Acamoto 2026 en Acapulco, Guerrero, debido a las afectaciones que provoca al turismo.

De acuerdo con representantes de los sectores hotelero, restaurantero y comercial de Acapulco, el Acamoto perjudica la reputación del puerto debido al desorden y la inseguridad que este genera en la vía pública.

Empresarios piden cancelar Acamoto en Acapulco tras trágica experiencia en 2025

Empresarios de distintas ramas han solicitado formalmente a las autoridades de los tres niveles de gobierno la cancelación del festival Acamoto 2026 tras la mala experiencia que se vivió en 2025.

Los líderes empresariales, adscritos al Consejo Coordinador Empresarial, acusan que este tipo de eventos masivos dañan la imagen turística de Acapulco, puntualmente porque no se garantizan puntos importantes como la seguridad.

Además, acusan que los organizadores del festival AcaMoto han operado históricamente sin permisos oficiales ni planes de Protección Civil que permitan un correcto desarrollo.

Acamoto 2025 dejó 110 toneladas de basura en Acapulco (Redes sociales)

Los empresarios denuncian que la omisión constante de reglamentos para estos eventos, ha propiciado un entorno de violencia y caos vial que pone en riesgo la integridad de los residentes locales y turistas por igual.

Recordaron que el Acamoto 2025 dejó un lamentable saldo de 8 personas muertas, al menos 40 heridos y más de 100 detenidos, por lo que reiteraron su rechazo a que se celebre este 2026.

Estas acciones, señalan, no generan una derrama económica positiva para los negocios locales, pues lejos de ser productivo, el festival provoca daños materiales y un impacto negativo a la imagen que proyecta una icónica ciudad como Acapulco.