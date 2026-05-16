Cientos de motociclistas se congregaron en el puerto de Acapulco para el Acamoto 2026, desafiando las advertencias de las autoridades y la prohibición de realizar arrancones, acrobacias y bloqueos viales.

Video en redes sociales muestran a grupos de motociclistas del Acamoto 2026 consumiendo alcohol e inhalantes y realizando maniobras peligrosas pese a la presencia de elementos de seguridad.

Motociclistas se congregan para Acamoto 2026 pese a prohibición

Pese a la prohibición de las autoridades, cientos de motociclistas comenzaron a arribar al puerto de Acapulco, específicamente, en la zona costera Miguel Alemán, para participar en el Acamoto 2026.

Motociclistas desafían prohibición y llegan al Acamoto 2026 (Cuartoscuro / Carlos Alberto Carbajal)

De acuerdo con reportes, desde la noche del viernes comenzaron a registrarse arrancones, acrobacias y desorden en varias zonas de Acapulco, donde visitantes se congregaron para observar el desfile.

Con el propósito de proteger las áreas verdes y mobiliario urbano de la zona, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo montó vallas de seguridad en camellones en las vísperas Acamoto 2026.

Las autoridades municipales habían reiterado días antes que el Acamoto 2026 no contaba con autorización oficial y advirtieron que habría “cero tolerancia” para quienes alteraran el orden público.

Montan vallas en la Condesa por Acamoto 2026 (Captura de pantalla)

Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, señaló que el gobierno no permitiría conductas fuera de la ley y confirmó la instalación de operativos con apoyo de fuerzas estatales y federales.

Se desplegaron filtros de seguridad y vigilancia, sin embargo, los motociclistas ignoraron las restricciones y celebraron este evento, que se ha vuelto controversial por los accidentes y disturbios que genera.

Según reportes, la edición del Acamoto 2025 dejó personas fallecidas, lesionados y decenas de detenidos, situación que incrementó el rechazo de empresarios y habitantes del puerto hacia este tipo de concentraciones.