El biólogo marino mexicano, Mauricio Hoyos Padilla, resultó con lesiones graves tras sufrir un ataque de tiburón cuando se encontraba en Costa Rica el pasado lunes 29 de septiembre de 2025.

De acuerdo con los reportes, Mauricio Hoyos Padilla se encontraba realizando trabajos de investigación en el Parque Nacional Isla del Coco cuando fue víctima de un ataque por parte de la especie tiburón de Galápagos.

Se dio a conocer que el biólogo mexicano, Mauricio Hoyos Padilla, sufrió lesiones en la cara y en la cabeza tras ser víctima de ataque de tiburón en Costa Rica.

Este fue calificado como “inusual” por otro expertos, quienes manifestaron que en lo general, este tipo de encuentros no suelen ocurrir.

Según dio a conocer la organización For the Ocean Foundation, Mauricio Hoyos Padilla fue atendido de emergencia por bomberos de la Isla de Coco, quien lograron estabilizarlo.

Tras esto, el biólogo mexicano fue trasladado de emergencia a un hospital de la ciudad de San José, Costa Rica, en donde recibió atención médica oportuna.

Detallaron que se trató del ataque de un tiburón de Galápagos de 4 metros de longitud, el cual le provocó al mexicano “serias heridas”.

Pese a encontrarse en un estado de salud grave, se indicó que Mauricio Hoyos Padilla se encuentra estable en un hospital de Costa Rica, a la espera de que se recupere de sus heridas.