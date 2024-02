Este lunes 26 de febrero de 2024, atacaron a Omar Jalil Flores, quien es aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Taxco, Guerrero.

Los hechos ocurrieron en la carretera Iguala-Cuernavaca, antes de llegar a la Caseta de cobro de Zacapalco, en el municipio de Buenavista de Cuéllar, cuando Omar Jalil Flores fue interceptado por un auto.

El aspirante del PRI a la alcaldía de Taxco, Guerrero informó que intentó ser secuestrado, pero salió ileso. Te contamos los detalles de lo que pasó a continuación.

La violencia contra candidatos en las próximas Elecciones 2024 casi cobra otra víctima este lunes 26 de febrero de 2024.

Y es que Omar Jalil Flores, aspirante del PRI a la alcaldía de Taxco, Guerrero, sufrió un intento de secuestro cuando transitaba en la carretera Iguala-Cuernavaca, antes de llegar a la Caseta de cobro de Zacapalco.

A través de una llamada telefónica, Omar Jalil Flores confirmó que hombres armados intentaron bajarlo de su camioneta antes de llegar a la caseta de cobro alrededor de las 9:30 horas de este lunes.

No obstante, el aspirante del PRI detalló que la policía reportó este incidente cerca de las 11:00 horas.

Omar Jalil Flores contó que transitaba cerca de la caseta de cobro de Zacapalco en su camioneta Chevrolet blindada cuando un auto BMW blanco lo interceptó y de él descendió un grupo de hombres armados vestidos con ropa pixelada.

Los atacantes golpearon el vidrio del lado del copiloto y el parabrisas del lado del conductor para amedrentar al aspirante del PRI a la alcaldía de Taxco y que saliera de su auto, cosa que no lograron.

No iban sobre la camioneta, querían que me bajara y me querían llevar, tampoco querían otra cosa porque no dispararon.

Omar Jalil Flores