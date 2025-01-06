La Termoeléctrica de Tula, que se inauguró en 1975, mantiene sus operaciones con la quema de combustóleo, lo que genera gran contaminación en la zona por sus actividades para la generación de energía.

La Central Termoeléctrica de Tula Francisco Pérez Ríos ha enfrentado varias controversias debido a esta contaminación, e incluso se ha pedido su cierre por las condiciones que genera, como el alto nivel de dióxido de azufre (SO2) que genera.

Sin embargo, se espera que este 2025, a 50 años de su inauguración, la Termoeléctrica de Tula haga el cambio de combustóleo a gas natural.

¿Qué significa el cambio de combustóleo a gas natural en la Termoeléctrica de Tula?

La Termoeléctrica de Tula generó, solo en 2023, altos niveles de contaminación en al menos 8 municipios de la zona Tula-Tepeji que ha sido medible en:

agua

suelo

biota

aire

De acuerdo con los estudios, se encontró arsénico en dos pozos que suministran agua para consumo humano en Hidalgo; además, en el suelo se identificó una erosión por la alta extracción de materiales en minas de arena y caliza.

Por otra parte, la deforestación ha sido inminente en la zona por el incremento de minas y aguas negras, lo que incrementa los niveles de contaminación.

Sin embargo, en el aire, la contaminación generada por la Termoeléctrica de Tula, así como por la refinería Miguel Hidalgo, es incluso visible para la población, por lo que en 2022 se pidió a las autoridades el cierre de esta Central que genera hasta el 50% del SO2 que se registra en la zona diariamente.

Cabe señalar que esta termoeléctrica es la encargada de abastecer de electricidad a alrededor del 20% del Valle de México .

Por ello, se prevé que deje de quemar combustóleo para la generación de energía y cambie a gas natural; actualmente opera en casi el 80% con combustóleo.

Cabe señalar que se han realizado diversos estudios sobre el tema, así como la evaluación según las Normas Oficiales Mexicanas, donde se encontró que los contaminantes atmosféricos como el SO2, NO2, HCHO y ozono troposférico, provienen principalmente de actividades antropogénicas, incluyendo la quema de combustibles fósiles, procesos industriales, generación de energía eléctrica y el transporte.

Por ello, el cambio de combustóleo a gas natural en la Termoeléctrica de Tula implica un cambio en la emisión de contaminantes que beneficiará la salud de los hidalguenses, así como la reducción de los contaminantes en la atmósfera y su impacto en la calidad del aire.

Claudia Sheinbaum anuncia cambio de combustóleo a gas natural para Termoeléctrica de Tula

El pasado 4 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un cambio para la Termoeléctrica de Tula para evitar más contaminación en el estado de Hidalgo.

Se trata de un cambio radical para la operación de esta central, pues dejará de operar con combustóleo para comenzar a utilizar gas natural.

De acuerdo con la presidenta, este proyecto iniciará en 2025 para contrarrestar la contaminación en Tula, considerada como una de las ciudades de México más contaminadas del país.

Con información de El Universal