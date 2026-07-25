La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, fue desarticulada una célula delictiva que presuntamente operaba en ambos estados y era generadora de violencia en la región.

De acuerdo con la dependencia, la operación inició tras la captura de un presunto integrante de la organización en territorio guanajuatense, lo que derivó en un despliegue táctico terrestre y aéreo en comunidades rurales de los municipios de Pénjamo y Guanajuato.

Tras una persecución por caminos de terracería, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), con apoyo de fuerzas federales y de la Guardia Civil de Michoacán, detuvieron a 10 personas en el municipio de La Piedad, Michoacán.

Entre los detenidos se encuentra un presunto líder de la célula delictiva

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato indicó que entre las personas detenidas se encuentra Carlos Giovanni “N”, alias “El Ojón”, identificado por la autoridad como presunto líder operativo del grupo y señalado de coordinar ataques armados contra organizaciones rivales.

Las autoridades agregaron que las personas detenidas son originarias de Jalisco y Michoacán, y que son investigadas por su probable participación en delitos de alto impacto cometidos en Guanajuato.

Desmantelan célula delictiva que operaba en Guanajuato y Michoacán. (cortesía)

Autoridades aseguran armas, droga y equipo táctico

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron:

Ocho armas largas y una pistola calibre 9 milímetros.

Cuatro aditamentos lanzagranadas.

Treinta y cinco cargadores para fusil y cientos de cartuchos útiles de diversos calibres.

Ochenta y cinco artefactos ponchallantas.

Cascos balísticos, chalecos con placas de protección y otro equipo táctico.

Más de 200 dosis de presuntas sustancias ilícitas con características de cristal y marihuana.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que las personas detenidas, el armamento, los vehículos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Michoacán, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.