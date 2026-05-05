La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dio a conocer que Guanajuato mantiene una tendencia a la baja en homicidios dolosos, luego de cerrar abril con una reducción sostenida y registrar el segundo día sin asesinatos en lo que va de su administración.

De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad Federal, la entidad se ubicó entre los 16 estados del país que no reportaron víctimas por este delito el pasado 3 de mayo.

Guanajuato mantiene reducción en homicidios dolosos

Las cifras muestran que el estado ha logrado una disminución de más del 66% en el número de víctimas en comparación con febrero del 2025, cuando se registró el punto más alto de violencia. Además, la reducción también se refleja frente a abril del año pasado, con una baja cercana al 34%.

Por otra parte, durante abril de 2026, Guanajuato contabilizó 129 víctimas, con un promedio diario de 4.3 casos, lo que confirma la tendencia descendente en materia de seguridad.

Guanajuato registra segunda jornada sin homicidios en mayo de 2026 (cortesía)

El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) considera que jornadas sin homicidios representan un avance significativo, ya que este delito es uno de los principales factores que influyen en la percepción ciudadana sobre la seguridad.

Estrategia CONFIA impulsa reducción de violencia en Guanajuato

Autoridades estatales destacaron que estos resultados son gracias a la implementación de la estrategia CONFIA, que articula acciones entre los tres niveles de gobierno y los 46 municipios del estado.

Guanajuato registra segunda jornada sin homicidios en mayo de 2026 (cortesía)

Este modelo se basa en el uso de inteligencia, operativos coordinados y presencia territorial para atender las causas de violencia. A través de la plataforma Guanajuato en Paz, el gobierno estatal publica avances en materia de seguridad, incluyendo detenciones, decomisos y acciones preventivas.

Entre enero y marzo de 2026, se reportó la detención de 6 mil 762 personas y el aseguramiento de 876 armas de fuego, tanto largas como cortas.

Guanajuato registra segunda jornada sin homicidios en mayo de 2026 (cortesía)

A nivel país, el mismo día que Guanajuato registró cero homicidios, se contabilizaron 46 víctimas, con entidades como Sinaloa y Nuevo León concentrando la mayor incidencia.

Las autoridades estatales reiteraron que se continuará fortaleciendo la estrategia de seguridad para consolidar la tendencia a la baja y garantizar condiciones de tranquilidad para la población.