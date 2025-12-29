La película Vertical, dirigida por la cineasta Maryam Pirband, fue presentada en Estambul, Turquía, como parte de una proyección que contribuye a la promoción internacional de León, Guanajuato y de México, al haber sido filmada en su mayoría en la ciudad guanajuatense.

A la presentación asistieron figuras destacadas de la industria cinematográfica turca, entre ellas el director independiente Kazim Öz, quien fungió como moderador, además de escritores, guionistas, actores y representantes de medios de comunicación.

Guanajuato inspira y da vida al cine: Maryam Pirband

Durante la proyección, Maryam Pirband respondió a las preguntas del público y reiteró en diversas ocasiones su amor por México y por la ciudad de León, Guanajuato, donde se filmó Vertical con el respaldo de talento mayoritariamente local.

La función tuvo lugar en el reconocido distrito de Kadiköy, en una librería y biblioteca ubicada en un edificio con más de un siglo de historia, espacio que ha sido sede de importantes actividades culturales.

La directora explicó que eligió León, Guanajuato como escenario de su historia porque, como cineasta internacional, siempre busca locaciones donde sus guiones puedan “respirar y cobrar vida”.

La cineasta Maryam Pirband presentó en Estambul su película Vertical, filmada en León, Guanajuato. (Cortesía)

Ante la pregunta recurrente sobre cómo logró dirigir una película en español sin hablar el idioma, Maryam Pirband señaló que lo más importante para una directora es la claridad de visión, la técnica y el estilo propio. Subrayó la importancia de construir una huella cinematográfica reconocible, lo que, dijo, fue clave para ser invitada a trabajar en México.

Tu voz y tu visión son las que abren puertas. Eso es lo más importante para las cineastas. Maryam Pirband

La cineasta destacó que las locaciones van más allá de ser simples escenarios y se convierten en personajes dentro de una historia. Reconoció que las locaciones de León son fuertes y únicas, capaces de moldear la historia.

Durante la presentación también estuvieron presentes el actor Uğur Günay, la directora de cine Cecile Kirmizi Karadas, la cineasta Blnd Ali, el director de fotografía Zafer Can, el poeta Sezai Sarioğlu, el doctor Serdar Kaya, el productor Şirvan, entre otros invitados.