La capital de Guanajuato se encuentra de fiesta, pues dio inicio al Séptimo Festival del Día de los Muertos 2025 “¡Vívelo!”, una celebración que reúne el color, música, arte y tradición mexicana. Este año, China, San Luis Potosí, Catemaco y Real de Catorce, son los invitados de honor.

Guanajuato se consolida como destino cultural y turístico en México

Durante el arranque oficial, la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, agradeció el apoyo del Gobierno Estatal y Federal, así como el entusiasmo de la ciudadanía que cada año participa en el Festival del Día de los Muertos.

“Este festival de Día de Muertos es una de las expresiones más bellas de nuestra identidad. En cada altar, en cada mojiganga y en cada flor de cempasúchil se reúnen nuestras memorias, nuestros amores, nuestras historias y la fuerza de un pueblo que sabe transformar el duelo en celebración y la tradición en vida. Hoy Guanajuato se llena de familias, de visitantes y de alegría” Samantha Smith, alcaldesa de Guanajuato

La inauguración contó con la presencia de diversos funcionarios y funcionarias, además de autoridades de Catemaco y Real del Catorce; entre los asistentes se encuentran:

Bai Hao, vicepresidente de la Asociación China Península de Yucatán

Yolanda Cepeda Echavarría, secretaria de Turismo de San Luis Potosí

María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato

Durante la inauguración se llevó a cabo la presentación del Xantolo, tradicional fiesta de la huasteca del Día de Muertos, además de los pabellones de Fengdu, San Luis Potosí y Xilitla, que mostraron lo mejor de las costumbres y gastronomía de cada región.

Guanajuato alcanza ocupación hotelera del 100% por Día de Muertos (Cortesía)

Guanajuato registra ocupación hotelera al 100%

La capital de Guanajuato registró una ocupación hotelera del 100%, una proyección de más de 350 mil visitantes y una derrama económica de más de 500 millones de pesos, consolidando el Festival del Día de los Muertos como uno de los eventos culturales más importantes del país.

Por su parte, la alcaldesa de Guanajuato destacó que la capital está lista para recibir turistas nacionales e internacionales con seguridad, belleza y hospitalidad, gracias al trabajo conjunto de autoridades municipales, estatales y federales.

Mientras que la secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Cepeda, señaló que SLP llega con lo mejor de la cultura para que los visitantes puedan conocer los elementos que los representa.

Si no te quieres perder ni un solo detalle de este Festival de Día de los Muertos 2025 en Guanajuato, estará hasta el 2 de noviembre con actividades culturales, artísticas y gastronómicas en toda la ciudad.

Con esta edición, Guanajuato reafirma su liderazgo como Capital Cultural de México, un destino que une tradición, historia y hospitalidad en una de las celebraciones más entrañables del país.