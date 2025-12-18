Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, encabezó la ceremonia de la entrega de Estímulos al Desempeño y Bienestar Laboral 2025, donde reafirmó su compromiso con la salud, el bienestar y el desarrollo profesional.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a 34 personas que representan el esfuerzo colectivo de sus instituciones.

Gobierno de la Gente reconoce compromiso del servicio público

Los reconocimientos son entregados tras la evaluación al desempeño que mide habilidades profesionales, actividades cotidianas, participación en capacitación y acreditación en programa de salud física.

“Hoy estamos muy emocionados por reconocer a quienes son el corazón de este Gobierno de la Gente; quienes laboran de manera comprometida. Siempre están listos para brindar lo mejor de ustedes” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La gobernadora reiteró que el servicio público es un compromiso permanente, por lo que es importante reconocer a los trabajadores de Guanajuato. Además, resaltó que durante el 2025 se ha trabajado para cuidar la salud y el bienestar de las y los servidores públicos, con el programa “Plan de Calidad de Vida”, el cual incluye evaluaciones médicas, sesiones con nutriólogos y activadores físicos.

Libia Dennise reconoció a servidoras y servidores públicos con los Estímulos al Desempeño 2025 (Cortesía)

Asimismo, dio a conocer que se realizaron estudios preventivos como mastografías, ultrasonidos mamarios y pruebas de antígeno prostático. Además, con la iniciativa “200 Latidos por la Gente” se fomentó la donación voluntaria de sangre.

Por otra parte, Libia Dennise señaló que la competencia “Ganemos la Carrera Contra el Cáncer de Mama” reunió a más de 2 mil personas con el objetivo de promover la prevención, el autocuidado y la convivencia saludable.

Finalmente, la mandataria estatal informó que se invirtieron 5.6 millones de pesos en acciones de salud y bienestar, con 6 mil 550 intervenciones realizadas. Además, se promovió el ambiente laboral sano.

“Quiero pedirles que sigan siendo ese rostro amable que refleje el sentir de esta administración, cercano a la gente y que escuche y mejore todos los días” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Con estas estrategias, el gobierno de Guanajuato reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía, al mismo tiempo que garantiza un servicio público de calidad y con personal altamente capacitado.