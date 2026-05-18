La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció la ampliación de 100 millones de pesos para mantenimiento escolar, recurso que se sumará a los más de mil millones de pesos contemplados este año para infraestructura educativa en la entidad.

Durante la emisión del programa “Conectando con la Gente”, la mandataria estatal aseguró que la educación continúa siendo una prioridad para su administración, por lo que se reforzarán las acciones destinadas a mejorar las condiciones de escuelas de nivel básico, medio superior y superior.

Libia Dennise anuncia inversión histórica para mejorar escuelas en Guanajuato

Acompañada por el secretario de Educación estatal, Luis Ignacio Sánchez Gómez, y el titular de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, destacó que la estrategia busca garantizar espacios seguros, funcionales y dignos para estudiantes y docentes.

Guanajuato invertirá más de mil millones de pesos en infraestructura escolar (cortesía)

La gobernadora recordó que durante el año pasado se realizaron intervenciones en más de 500 planteles educativos de los 46 municipios del estado, beneficiando a más de medio millón de alumnos con acciones de rehabilitación, mantenimiento y construcción de infraestructura.

Para el 2026, el gobierno estatal contempla una inversión superior a los mil 14 millones de pesos en obras y acciones educativas, dirigida a mejorar aulas, techados, ventilación, mantenimiento y servicios básicos en escuelas.

Guanajuato invertirá más de mil millones de pesos en infraestructura escolar (cortesía)

Del total del presupuesto, cerca de 900 millones de pesos serán destinados directamente a infraestructura, mientras que el resto cubrirá gastos operativos y materiales necesarios para el funcionamiento de los planteles.

Uno de los programas prioritarios será el de techados escolares, una de las solicitudes más recurrentes de madres y padres de familia. Hasta ahora, la administración estatal reporta más de 260 estructuras concluidas y decenas adicionales en proceso de construcción.

Libia Dennise destacó que el objetivo es intervenir de manera prioritaria las escuelas que presentan mayores necesidades o riesgos para la comunidad estudiantil.

Guanajuato invertirá más de mil millones de pesos en infraestructura escolar (cortesía)

Por su parte, Juan Pablo Pérez señaló que existe una colaboración con la SEG para realizar un diagnóstico permanente en municipios y comunidades rurales para detectar oportunamente planteles que requieran atención inmediata.

Finalmente, la gobernadora reconoció el trabajo de las y los docentes de Guanajuato y reiteró que el fortalecimiento de la educación seguirá siendo uno de los ejes centrales de su administración.