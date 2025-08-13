La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato dio a conocer que Ferromex no ha dado indemnización a las personas que resultaron heridas y las familias de quienes murieron tras el horrible accidente ocurrido en el municipio de Irapuato.

Al respecto, la Fiscalía señaló que derivado de ello se encuentran inmovilizados 110 vagones de tren pertenecientes a Ferromex.

Fue el 6 de agosto de 2025 cuando una locomotora de Ferromex impactó a gran velocidad a tres coches y una motocicleta en dos cruces ferroviarios, provocando la muerte de 6 personas, mientras que dos más resultaron gravemente heridas.

La Fiscalía de Guanajuato informó que hasta la tarde del 12 de agosto de 2025, Ferromex no ha cumplido con el pago de la indemnización por el horrible accidente ocurrido en Irapuato.

Por tal motivo indicó mantiene asegurados 110 vagones de Ferromex, esto como garantía de pago para las familias de los heridos y de las 6 personas que murieron a causa del accidente.

De acuerdo con Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, Ferromex presentó una petición para liberar los vagones, debido a que tiene urgencia por liberar la carga que estos contienen.

Para ello, indicaron, Ferromex ofreció dejar a cambio una de sus locomotoras como garantía, sin embargo, puntualizaron que esta solicitud fue rechazada.

Esto toda vez que Ferromex se había comprometido a realizar un primer depósito como garantía a más tardar el domingo 10 de agosto, situación que finalmente no ocurrió.

La Fiscalía de Guanajuato reiteró que busca garantizar los derechos de las personas afectadas, así como de las familias de quienes murieron.

Además, Jorge Jiménez Lona reiteró que serán las autoridades del estado quienes apoyen a las familias la entrega de la indemnización por parte de Ferromex, pues en caso de un juicio la situación podría alargarse por mucho tiempo.

Locomotora de Ferromex provocó un horrible accidente en Irapuato; 6 personas murieron y 2 resultaron heridas

Fue el 6 de agosto de 2025 cuando una locomotora suelta de Ferromex provocó un horrible accidente en dos cruces ferroviarios de Irapuato.

Pasado el medio día una locomota de Ferromex impactó a gran velocidad a 3 coches y una moto, en los cruces ubicados en la calle Florencia y Paseo Irapuato, así como en el de la avenida Lázaro Cárdenas y el boulevard Mariano J. García.

Como resultado de ello 6 personas murieron en el lugar de los hechos, mientras que dos más resultaron gravemente heridas.

Al respecto, el maquinista del tren de donde se safo la locomotora fue detenidos por las autoridades, a la espera de las investigaciones correspondientes.