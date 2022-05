El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que es momento de “inyectar” recursos a la entidad a través de deuda responsable para impulsar la obra social necesaria.

El pasado 3 de mayo, durante un evento en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Guanajuato, Sinhue declaró que la reactivación económica requiere de “un mayor esfuerzo”.

Además, señaló que en el estado no se nota el apoyo del gobierno federal para la reactivación, por lo que es tiempo de impulsarlo desde todos los niveles de gobierno estatal.

Debido a que Diego Sinhue considera que “lamentablemente” en Guanajuato no se ve el apoyo del gobierno federal para la reactivación económica, es momento de solicitar deuda.

Asimismo, aseveró que se requiere de “un mayor esfuerzo” de todos los niveles de gobierno a nivel estatal, especialmente de los municipios para adquirirla.

Sin embargo, aclaró que esta debe ser responsable y no desmedida para impulsar la obra social de la entidad, sin importar el partido que gobierne los municipios.

Asimismo, dijo que el Congreso de Guanajuato, junto con la Secretaría de Finanzas, deberán autorizar los montos permitidos para no comprometer las finanzas de la entidad.

“Lamentablemente no se ven los recursos del Gobierno Federal, no hay recursos para los municipios y yo sí les digo a los alcaldes de todos los partidos en Guanajuato, que es momento de pedir deuda…Una deuda responsable, no una deuda desmedida; para eso está el Congreso que junto con Finanzas autorizan los montos permitidos para no comprometer las finanzas públicas, pero sí es momento de inyectarle, porque necesitamos mucha obra social”

Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato